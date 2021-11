Geschäfte und Unternehmen in Teltow-Fläming müssen 2G- und 3G-Regelungen umsetzen

Teltow-Fläming

In dieser Woche treten voraussichtlich mehrere neue Corona-Regeln in Kraft. Zum einen führt das neue vom Bund beschlossene Infektionsschutzgesetz unter anderem die 3G-Regel am Arbeitsplatz und im Nahverkehr ein, zudem plant Brandenburg in seiner neuen Eindämmungsverordnung unter anderem die Einführung von 2G im Einzelhandel.

Nahverkehrs-Unternehmen noch unsicher

Unter den Unternehmen des öffentlichen Nahverkehrs herrscht noch Ungewissheit, wie die neue Corona-Verordnung umgesetzt werden soll. Zugbegleiter der Bahn wissen, dass das neue Gesetz am Donnerstag verabschiedet und am Freitag durch den Bundesrat gegangen ist. Das ist aber auch schon alles. Auf Nachfrage erklärten die Sprecher der Deutschen Bahn Region Nordost, des Verkehrsverbundes Teltow-Fläming und der Berliner Verkehrsgesellschaft, dass mit Regelungen zur Kontrolle frühestens am Mittwoch zu rechnen sei.

Wie 3G kontrollieren, das wir die große Frage auch bei der VTF sein. Hier: Betriebshof der Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming (VTF) im Birkengrund Ludwigsfelde. Quelle: Jutta Abromeit

Einzelhandel zeigt sich erstaunt über 2G

Abwarten heißt es derzeit auch im Einzelhandel: Wie ein Sprecher der Schuhgeschäfte von Deichmann, von denen es Geschäfte in Ludwigsfelde, Zossen und Luckenwalde gibt, auf Anfrage mitteilte, warte das Unternehmen zunächst die genaue Verordnung für Brandenburg ab. „Sobald uns diese vorliegt, werden wir selbstverständlich entsprechende Maßnahmen in unseren Verkaufsstellen umsetzen“, so Pressesprecher Christian Hinkel. Er ließ allerdings durchblicken, dass das Unternehmen nicht begeistert von der Einführung der 2G-Regel ist: „Grundsätzlich ist der Handel mit seinen guten Hygienekonzepten nachweislich kein Corona-Infektionsherd.“

Das betont auch das Modeunternehmen der Kette Takko, die in Ludwigsfelde, Blankenfelde-Mahlow, Zossen und Luckenwalde vertreten ist. Wie Sprecherin Christina Scholz mitteilte, sei der zusätzliche Personalaufwand, der für die 2G-Kontrolle nötig sei, sowie die extra Arbeit für die Verkäuferinnen und Verkäufer in den Filialen „nur schwer zu verkraften“. Auch durch die 2G-Regelung seien nun wieder geringere Besucherzahlen zu erwarten, so Scholz. „Das ist sehr schade, da wir mehrfach auf das niedrige Infektionsrisiko im Handel hingewiesen haben.“ Das Unternehmen könne jedoch „kurzfristig auf Veränderungen reagieren“, so Scholz. „Wir haben im Verlauf der Pandemie bereits Einlasskontrollen durchgeführt und können nun zumindest teilweise auf diese Erfahrungen zurückgreifen.“

Auch Marcello Concilio, Sprecher von Ernsting’s Family, das Geschäfte in Ludwigsfelde, Blankenfelde-Mahlow, Zossen, Luckenwalde und Jüterbog hat, teilte mit: „Wir kennen das Thema 2G nicht nur aus Brandenburg, sondern auch aus Sachsen und Teilen Baden-Württembergs.“ In den Geschäften wolle man über die 2G-Regel am Eingang informieren und „die Einhaltung auch stichprobenartig kontrollieren“, so der Sprecher. Das Unternehmen stehe „ganz und gar“ hinter den neuen Regeln, merke allerdings, dass die Frequenzen an den Standorten mit Zugangsbeschränkungen „deutlich sinken“. „Wieder einmal wird mit zweierlei Maß gemessen und wieder einmal wird der stationäre Handel wirtschaftlich benachteiligt“, so Concilio.

Konkrete Planungen bei MTU

Bei den Wirtschaftsunternehmen sind die Planungen zur Einführung der 3G-Regel schon konkret. Wie Sprecher Markus Wölfle mitteilte, habe MTU bereits Erfahrungen mit 3G sammeln können: Das Unternehmen hat einen Standort in München, wo die Regel bereits seit zwei Wochen besteht, da die rote Stufe der bayerischen Krankenhausampel erreicht worden war. Mit der jetzigen Umsetzung des bundesweiten Infektionsschutzgesetzes zögen Standorte wie Ludwigsfelde nun auf den gleichen Stand nach.

In Ludwigsfelde bedeutet das konkret, dass der Zutritt auf das Werkgelände an vier Stellen möglich sein wird. An diesen Punkten wird MTU Container aufstellen, in denen die Prüfung der 3G-Nachweise erfolgt. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die kein Zertifikat vorlegen können, können perspektivisch an zwei der vier Stellen einen Selbsttest unter Aufsicht durchführen. Ein zu Hause ausgeführter Selbsttest genüge aber nicht.

MTU Ludwigsfelde hatte im Beisein von Ministerpräsident Woidke im Sommer ein Impfzentrum eröffnet. Quelle: MTU

Um nicht jeden Tag das immer gleiche Zertifikat zeigen zu müssen, könnten Genesene und Geimpfte zeitnahe gegen Vorlage eines Nachweises einen dezenten und zeitlich befristeten Aufkleber für die Rückseite des Werksausweises erhalten, so Wölfle. „Damit wird der Status weder beim Unternehmen gespeichert, noch ist er für die Kollegen und Kolleginnen untereinander sichtbar“, so der Unternehmenssprecher. Parallel dazu will MTU kurzfristig wieder Covid-19-Impfungen im Betrieb anbieten, insbesondere für Booster-, aber auch für Erstimpfungen.

Von Udo Böhlefeld und Lisa Neugebauer