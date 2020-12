Dahmeland-Fläming

Buchhandlungen bleiben trotz der nun geltenden coronabedingten Schließung vieler Geschäfte in Brandenburg geöffnet. Es gibt also noch genug Gelegenheit, beim Buchhändler vor Ort nach passenden Weihnachtsgeschenken zu suchen. Ein wirklich toller Tipp ist da zum Beispiel der Fotoband „Gesichter der Arbeit“ des Blankenfelders Günter Krawutschke. Der bekannte Fotograf hat vor allem in den 1970er und 1980er Jahren in Industriebetrieben der DDR fotografiert – unter anderem übrigens auch im IFA-Automobilwerk in Ludwigsfelde. Der neue Bildband versammelt rund 160 seiner faszinierenden Porträts und kostet 26 Euro.

In den regionalen Buchläden und zum Teil sogar in Apotheken oder Lebensmittelgeschäften erhältlich sind übrigens auch das neue Heimatjahrbuch Teltow-Fläming 2021 und das Jahrebuch 2021 des Naturschutzbund-Regionalverbands Dahmeland. Beide bieten zahlreiche Artikel zu spannenden Themen der Region, das Nabu-Jahrebuch punktet überdies mit den beeindruckenden Naturaufnahmen des unter anderem in Münchehofe beheimateten Tierfotografen Klaus Weber. Beide Jahrbücher kosten je sieben Euro.

Anzeige

Kulturspende und Manufakturglas

Schon seit längerem zu dagegen sind die Kinos der Region. Wie wäre es also, einen entsprechenden Gutschein zu verschenken oder eine kleine Kulturspende für das Königs Wusterhausener Kino Capitol?

Bereits während des ersten Lockdowns haben einige Läden im Baruther Museumsdorf Glashütte Online-Shops eingerichtet, unter anderem die Töpferei Potteria und die Manufaktur Seiffee, mehr dazu unter www.museumsdorf-glashuette.de. Auch der Museumsshop bietet einiges an im Internet unter www.manufakturglas.de. Es gilt aber auch: Einfach mal beim Lieblingsladen oder auch bei Künstlern anrufen, vielleicht lässt sich unkompliziert Versand oder Abholung regeln. Gerade jetzt brauchen die Händler der Region die Unterstützung ihrer Kunden.

Besondere Illustrationen

Besondere weihnachtliche Karten des hiesigen Künstlers Erivan Phumpiú, der Illustrationen von Eichwalder Motiven geschaffen hat, sind in der Eichwalder Buchhandlung „Komma“ erhältlich. Der von der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Teltow-Fläming herausgegebene Kalender „Ganz nah – Denkmale zwischen Teltow und Fläming“ wird in der Buchhandlung Zossen angeboten. Für das ins nächste Jahr verschobene Festival „Schlosskonzerte Königs Wusterhausen“ wurde eine Schokolade kreiert – auch damit lässt sich die Aussicht auf ein schönes Konzert im nächsten Jahr verschenken.

Und wenn irgend etwas nicht mehr rechtzeitig zum Fest ankommen sollte, hilft die Gewissheit: Das geht in diesem Jahr wahrlich vielen so!

Von Karen Grunow