Baruth

Einstimmig hat die Stadtverordnetenversammlung von Baruth am Donnerstagabend beschlossen, eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 2,5 Mio. Euro zugunsten der MVZ Gesundheitszentrum Baruth/Mark gGmbH zu leisten. Damit rückt die Inbetriebnahme des medizinischen Versorgungszentrums Baruth in greifbare Nähe.

Erst am Morgen hatte der Zulassungsausschuss der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg dem Versorgungszentrum unter Auflagen seinen Segen erteilt. Diesen Auflagen zufolge ist die kurzfristige Hinterlegung der Ausfallbürgschaft beim Amtsgericht Zossen notwendig.

An der noch zu erteilenden Genehmigung der Kommunalaufsicht in Luckenwalde für die Ausfallbürgschaft bestanden keinerlei Zweifel. Hauptamtsleiter Michael Linke hatte gemeinsam mit Bürgermeister Peter Ilk (parteilos) die letzten beiden Wochen im ständigen Kontakt mit der Kreisverwaltung und der Kassenärztlichen Vereinigung an den Verträgen gefeilt.

Langfristig sichert Hypothek auf städtisches Grundstück die Bürgschaft

Nun muss nur noch der Hinterlegungsschein von der Landeskasse, den die Stadt für die Barbürgschaft beim Amtsgericht Zossen erhält, dem Zulassungsausschuss der Kassenärztlichen Vereinigung präsentiert werden. Langfristig soll die Bürgschaft durch eine grundschuldnerische Hypothek auf städtische Grundstücke ersetzt werden. Da das jedoch nicht in der Kürze der Zeit machbar war, einigten sich die Vertragspartner auf die Hinterlegung der 2,5 Mio. Euro.

Ursprünglich hatte die Kassenärztliche Vereinigung eine Bürgschaft in unbegrenzter Höhe zur Voraussetzung für ihre Zustimmung gemacht. Die nun festgelegte Haftungshöchstsumme resultiert aus dem geschätzten durchschnittlichen Honorarumsatz, den das Versorgungszentrum in vier Jahren erzielen kann. Berücksichtigt wurde dabei auch ein geschätzter Betrag in Höhe von 400 000 Euro zur Abdeckung des Verordnungsvolumens an Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln. Bei jährlicher Abrechnung, so der Bürgermeister, liege das Haftungsrisiko für die Stadt exakt in dieser Höhe.

Für die fortschreitende Verwirklichung des Baruther Gesundheitszentrums erhielt die Verwaltung offenen Beifall der Stadtverordneten. Auch aus der Nachbargemeinde Dahme/Mark, die wie Baruth über die medizinische Versorgung der Bevölkerung diskutiert, kam Beifall. Amtsdirektor David Kaluza gratulierte nach der Entscheidung des Ausschusses telefonisch. Gegenüber der MAZ sagte er: „Das gibt auch unserem Bemühen um ein Gesundheitszentrum Auftrieb.“

Von Udo Böhlefeld