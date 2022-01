Glashütte

Pünktlich zum Ferienstart am 29. Januar öffnet die Galerie Packschuppen im Baruther Museumsdorf Glashütte wieder. Für einige Wochen war der besondere Ausstellungsort in der wohlverdienten Winterruhe. Nun bietet sich also noch einmal Gelegenheit, die aktuelle Schau mit Werken von 66 Künstlerinnen und Künstlern zu erkunden.

Im November wurde die Galerie 20

Sie alle haben seit der Eröffnung der Galerie im Herbst 2001 dort ausgestellt. Und wurden deshalb von Gabriele und Andreas Klose vom Kunstverein Glashütte angesprochen, ob sie für eine große Gruppenausstellung zum 20. Geburtstag der Galerie im November 2021 erneut Arbeiten vorbeibringen würden. Ein spezifisches Thema war nicht vorgegeben, es sollte möglichst vielfältig werden. Und da so viele sich nun beteiligt haben an „20 Jahre Galerie Packschuppen“, ist diese Schau ein bunter Reigen unterschiedlichster künstlerischer Ansätze und Techniken geworden.

20 Jahre Galerie Packschuppen in Glashütte: In der Mitte ist eine Collage von Ronald Paris zu sehen. Quelle: Karen Grunow

„Auch weil es so vielfältig ist, kommt es gut an“, konnte Gabriele Klose nach den ersten Wochen feststellen. Grafik, Malerei und Bildhauerkunst wird ergänzt durch außergewöhnliche Schmuckkreationen und Glasdesign. Vertreten ist auch Bernhard Gowinkowski, der die nächste Ausstellung in der Galerie bestreiten wird. Vom 20. März bis zum 11. Mai wird der im Groß Köriser Ortsteil Löpten lebende Maler seine farbintensiven Werke präsentieren. Danach folgt vom 15. Mai bis zum 20. Juli die Ausstellung „Papierflüsterer“. Ihre Keramik und Malerei bringen vom 24. Juli bis zum 12. Oktober Frauke und Jürgen Gerhard nach Glashütte. „Paarlauf“ heißt die nächste große Gruppenausstellung, die am 16. Oktober beginnen wird.

Doch zunächst und noch bis zum 16. März ist die hervorragende Geburtstagsschau zu sehen. Die Galerie ist immer dienstags bis sonntags sowie an Feiertagen von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Im Ort selbst gibt es in der kommenden Woche ein umfangreiches Ferienprogramm. Mehr Informationen dazu unter www.museumsdorf-glashuette.de.

Von Karen Grunow