Glashütte

Während die meisten Museen und besondere Ausstellungsorte wie etwa das Gedok-Haus in Rangsdorf jetzt im November schließen müssen, ist es klassischen Galerien, die als Verkaufsorte zu definieren sind, weiterhin erlaubt zu öffnen. Insofern geht auch Gabriele Klose vom Kunstverein Glashütte davon aus, dass die nächste Ausstellung in der Galerie Packschuppen im Baruther Museumsdorf Glashütte fast wie geplant stattfinden kann. Es wird am Sonntag keine Vernissage geben, aber die neue Ausstellung ist ab dann geöffnet. Und kann am Sonntag dann zu den generellen Öffnungszeiten zwischen 11 und 17 Uhr besichtigt werden. Die Galerie Packschuppen mit integriertem Geschäft ist dann immer dienstags bis sonntags geöffnet. Falls dahingehend nicht noch weitere Änderungen kommen.

Läden in Glashütte sind geöffnet

Bislang ist es so, dass Geschäfte in Glashütte weiterhin geöffnet sind. Auch der Museumsshop übrigens sowie das Glasstudio können weiterhin aufgesucht werden. Die Empfehlung ist, sich dennoch immer kurzfristig zu informieren, ob und inwieweit die verschiedenen Läden zugänglich sind.

Bevor in der Galerie Packschuppen die Gruppenausstellung „Durch die Blume“ zu sehen ist, gibt es zumindest heute noch mal Gelegenheit, Gabriele Kloses eigene Werke in ihrer Schau „60 Sachen“ zu besichtigen. Für „Durch die Blume“, die dann aufgebaut wird, konnten 15 Künstler gewonnen werden. Diese haben das Thema allesamt auf ihre eigene Art interpretiert. Dabei sind auch zahlreiche Künstler aus der Region wie Ute Weckend aus Eichwalde, Sabine Fiedler aus Staakmühle, Maria Luise Faber aus Lindenbrück, Daniela Franz aus Wünsdorf, Bernhard Gowinkowski aus Groß Köris sowie Gabriele und Andreas Klose aus Glashütte.

Geplant ist, dass die Ausstellung nach einer Winterpause zwischen Weihnachten und Ende Januar dann noch bis März zu sehen sein soll.

Von Karen Grunow