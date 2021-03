Glashütte

Die Galerie Packschuppen im Baruther Museumsdorf Glashütte kann wieder öffnen. Derzeit wird dort die Ausstellung „Durch die Blume“ präsentiert, an der 19 Künstler mitgewirkt haben. Galeristin Gabriele Klose vom veranstaltenden Kunstverein Glashütte will zunächst von Donnerstag bis Sonntag öffnen, jeweils von 11 bis 17 Uhr. Da die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Teltow-Fläming sehr deutlich über dem Schwellenwert von 50 liegt, ist es jedoch so, dass Besucher sich vorab anmelden und einen Termin vereinbaren müssen. Das ist dann ab Donnerstag möglich unter der Telefonnummer 0172/8 57 42 77 oder per E-Mail via g.klose-packschuppen@freenet.de.

Blumiges in vielen Varianten

Gezeigt werden beispielsweise kraftvolle Gemälde von Blumengebinden von Volker Scharnefksy, Karen Ascher hat ihren witzigen Matrjoschkas blumige Kleider angezogen, Gabriele Klose befasste sich mit dem Ende des Menschenzeitalters und lässt den Grusel in einem zarten Blütengebilde verschwinden. Andreas Klose hat den eigenen Glashütter Garten porträtiert, Karen Zerna fand Blumiges im ganz Alltäglichen, zum Beispiel in Haushaltsutensilien. Barbara Meinhart schuf so absonderliche wie faszinierende Wesen und Christina Pohl lässt allmählich den Frühling erwachen. Der Titel der Ausstellung ließ allen ganz offen, wie und womit sie sich befassen wollen. Die meisten der Künstler begleiten die bald 20-jährige Geschichte der Galerie Packschuppen schon lange.

Obacht: Gelegenheit, „Durch die Blume“ zu sehen, gibt es nicht mehr so lang. Bereits ab dem 27. März soll die nächste Ausstellung in der Galerie aufgebaut sein. Ab- und Aufbau gehen aber bei den Kloses oft binnen weniger Tage.

Von Karen Grunow