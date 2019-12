Antikmarkt zur Weihnachtszeit

Glashütte

Am Wochenende zog in Glashütte der weihnachtliche Antikmarkt die Besucher an. Ein Bummel vorbei an dutzenden bunten Ständen mit Angeboten von hundert Jahre alten Schlüsselringen, Zinkwannen über DDR-Weihnachtsbaumspitzen, Schellackplatten, „Ossi-Schmalz“ bis zu Kulinarischem zwischen den buckligen Häusern und Fabrikhallen des Museumsdorfs hat seinen Reiz.

Händlerrekord beim Antikmarkt

Das Wetter war den Veranstaltern diesmal wenig geneigt, sonst hätten sich noch mehr Gäste auf den Weg gemacht. Dabei konnte Organisatorin Yvonne Schwarz für Samstag einen Händlerrekord vermelden: „82 Anmeldungen habe ich in Tasche“, sagte die Dresdnerin, die weitere Märkte wie den „Nachtflohmarkt“ in Mittenwalde veranstaltet.

Kennen sich seit Jahren: Wendell Huber und Organisatorin Yvonne Schwarz im Gespräch. Quelle: Andrea von Fournier

Eben hatte sie Wendell Huber, Urgestein des Glashütter Antikmarktes mit schweizerischen Wurzeln, noch einen Stand unterm Dach in der „Alten Hütte“ vermittelt, damit er seine Schallplatten und Trödel ins Trockene schaffen konnte. Mehrere Händler aus Polen, von denen einige seit Jahren dabei sind, freuten sich über das Interesse besonders bei Männern. „Hier findet man manches Ersatzteil oder eine Kleinigkeit, die man schon lange sucht“, sagte ein älterer Besucher aus Schlepzig, der ausgiebig in einer Kiste garantiert nicht rostfreier Metallteile stöberte. Ein Paar aus Berlin hastete bei Einsetzen eines Regenschauers Richtung Auto und freute sich, gerade noch zwei Bohnenkraut-Stauden für den Garten ergattert zu haben.

Trödel und Selbstgemachtes

„Ich achte darauf, dass wir bei diesem Markt wirklich Trödel, Antikes und Selbstgemachtes anbieten“, erläuterte Yvonne Schwarz. Stände gleichartiger Taschen, Uhren oder Pullover von Wiederverkäufern hätten dort nichts zu suchen. Auch deshalb schätzen Besucher wie Händler den weihnachtlichen Antikmarkt. „Wir kommen schon seit dem ersten Markt her und reservieren unseren Stand immer gleich fürs nächste Jahr“, sagte eine Händlerin aus Hoyerswerda, die echten, alten Lauschaer Weihnachtsbaumschmuck anbietet. Früher hatte ihn jeder hierzulande und er war für kleines Geld zu haben, jetzt greift mancher entzückt für eine zierliche Trompete oder einen Eisvogel tiefer in die Tasche.

„Ossi-Schmalz“ für die Kunden

Tina und Detlef aus Pirna konnten sich über Kundschaft nicht beklagen: Eingelegte würzige Gurken und „Ossi-Schmalz“ begeisterten bummelnde Gäste. Während Wendell Huber, der einst preisgekrönt dressierte Elefanten in Monte Carlos Zirkus vorführte, seine Ware für den Umzug unters Dach zusammenlegte, befand Yvonne Schwarz, dass die Idee des Trödelmarktes, das Museumsdorf auch im Winter zu beleben, aufgegangen ist.

Von Andrea von Fournier