Ein weiteres Gebäude im Museumsdorf Glashütte kann saniert werden. Das steht mit einer Ankündigung aus dem Landwirtschaftsministerium fest: Der Kreis Teltow-Fläming wird mit einer halben Million Euro das denkmalgeschützte Gebäude „Formwerkstatt“ in der Glasmacher-Siedlung sanieren. Von diesen rund 500.000 Euro stellt das Ministerium aus der Leader-Richtlinie, dem Förderprogramm für ländliche Entwicklung, rund 380.000 Euro zur Verfügung, teilt Ministeriumssprecherin Frauke Zelt mit.

So idyllisch ist es im Museumsdorf Glashütte im Baruther Urstromtal. Quelle: Jutta Abromeit

Das Gebäude „Formwerkstatt“ ist zurzeit nicht zugänglich. Zunächst sei es notwendig, die Holzkonstruktion des Dach-Tragwerks und der Fachwerkwände auszubessern und teilweise auch zu erneuern. „Ebenso müssen das Gefachmauerwerk und die Dacheindeckung erneuert werden“, so Sprecherin Zelt. Mit der Sanierung dieses Gebäudes wachse der Museumsstandort und gewinne weiter an Attraktivität, heißt es in der Presseinformation. Das sei ganz im Sinne des Landkreises Teltow-Fläming und der dort tätigen Akteure, erklärt Frauke Zelt.

Museumsverein ist Mieter beim Kreis

Museumsleiter Georg Goes erklärt die Konstellation: In diesem Fall sei der Kreis der Auftraggeber. „Der Museumsverein ist Mieter beim Kreis.“ Allerdings habe er den Mitarbeitern beim Kreis geholfen, das Sanierungskonzept zu erarbeiten, so der ausgewiesene Fachmann. Nach seiner Meinung könne die Sanierung dieses Jahr beginnen.

Die Glasmacher-Siedlung gehört zum Baruther Ortsteil Klasdorf, bis 1980 wurde in Glashütte produziert. Entstanden war der idyllisch gelegene Ort in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Das fast vollständig erhaltene Ensemble der Glashütte und mit dem dazugehörigen Dorf zählt heute zu den bedeutendsten Industriedenkmälern Brandenburgs.

Das Gebäude-Ensemble beherbergt ein Museum mit Shop. In zwei Dauerausstellungen können sich Besucher über die 300-jährige Standortgeschichte und die 3.000-jährige Geschichte der Glas-Herstellung informieren, ein Glasmacher zeigt das traditionelle Handwerk. Heute leben in dem Museumsdorf vor allem Künstler und Kunsthandwerker.

Zur Corona-Situation erklärt Museumsleiter Goes, analog zu allen anderen Museen im Lande werde auch in Glashütte ab 23. März geöffnet, dann seien Besucher nach vorheriger Anmeldung wieder sehr willkommen. An den beiden für 2021 geplanten Ausstellungen mit Eröffnungen am 15. Mai und am 21. August halte man derzeit fest. Und dank der Förderung vom Kultur-Ministerium und der ILB sei es trotz der zweimaligen Schließung 2020 möglich gewesen, den acht Vereins-Angestellten die Restlöhne zum Kurzarbeitergeld zu zahlen, sagt Goes.

