Glashütte/Wildau

Die Auswahl ist klein, lediglich fünf Orte wurden für die Ausstellung „Werksiedlungen in Brandenburg – von der Wohnform des Industriezeitalters zum Zielort des Kulturtourismus“ im Baruther Museumsdorf Glashütte ausgesucht. Und doch sind diese fünf auf ihre Art repräsentativ, zeigen sie doch exemplarisch die architektonische Vielfalt solcher Siedlungen, die ganz nah an die jeweiligen Produktionsbetriebe heranrückten, den Mitarbeitern und ihren Familien das Wohnen und Leben am Arbeitsort ermöglichten. Der Raum im ehemaligen Glashütter Hüttenbahnhof, den das Museum zum Teil nutzt, ist nicht sonderlich groß, allein das bringt zwangsläufig Beschränkung. Geschickt wurde darin nun die neue Ausstellung arrangiert, die sich mit der Einbindung der ehemaligen Aluminiumwerkarbeitersiedlung in Lauta bei Hoyerswerda einen Abstecher nach Sachsen erlaubt.

Detailreich sind die Bauten der Schwartzkopff-Siedlung in Wildau gestaltet. Quelle: Karen Grunow

„Eine Stadt im Kleinen“ war einst die Schwartzkopff-Siedlung in Wildau, findet Museumsleiter Georg Goes. Die schmuck restaurierten Wohngebäude, die entlang der Bahnstrecke nach Königs Wusterhausen aufgereiht sind, stehen seit 1993 unter Denkmalschutz. Auf der anderen Seite der Gleise befindet sich das ehemalige Fabrikgelände der „Berliner Maschinenbau Actien-Gesellschaft“, die als Eisengießerei- und Maschinenbau-Anstalt 1852 von Louis Schwartzkopff in Berlin gegründet worden war. 1898 zog das Unternehmen nach Wildau an die Strecke der Berlin-Görlitzer Bahn. Wenig später entstand auch ein Bahnhof in Wildau. Schwartzkopff war der drittgrößte Lokomotivhersteller in Deutschland. Das einstige Werksgelände, das heute zu einem größeren Teil von der Technischen Hochschule Wildau genutzt wird, verrät noch einiges über die frühere Nutzung.

Jede Wohnung hatte einen Garten

Ludwig Witthöft, der das Betriebsgelände plante, entwarf auch die Kolonie auf der anderen Seite der Bahn. Bereits bis 1902 waren schon 58 zweigeschossige Wohnbauten entstanden. „Zu jeder Wohnung gehörte ein kleiner Hausgarten“, hebt Georg Goes hervor. Weitere 68 Arbeiterhäuser und 22 Beamtenwohnhäuser wurden in den folgenden Jahren errichtet. Außerdem entstanden ein Casino – heute Sitz der Stadtverwaltung – sowie eine Schule, die nunmehr nach ihrem Baumeister Witthöft benannt ist, ein Sport- und Festplatz, Kleingärten nahe der Dahme, außerdem eine Badeanstalt sowie ein Wassersporthaus – heute bekannt als „Villa am See“.

Kontrastreiche Gestaltung

Die bis 1925 vollendete Siedlung ist von großer architektonischer Geschlossenheit, passt sich in der Materialität und den Schmuckformen den großen Fabrikbauten an. Wie dort prägen Backsteine das Äußere, kontrastiert werden die so hervorgehobenen Sockel-, Giebel- und Fensterbereiche durch große weiße Putzflächen. Fachwerkelemente, hölzerne Gauben und Balkone sowie aus Backsteinen geformte Embleme tauchen ebenfalls auf.

Marga hat Gartenstadtcharakter

„Die vielleicht schönste Werksiedlung in Brandenburg“ ist für Georg Goes Marga bei Senftenberg, ein weiteres Beispiel der Ausstellung, die bis zum 15. August gezeigt werden soll. Ab 1907 wurde Marga durch Georg Heinsius von Mayenburg realisiert, für die Mitarbeiter der Ilse Bergbau AG. Eine beschauliche Siedlung mit Gartenstadtcharakter, deren Grundriss kreisförmig ist. Jedes der 78 Wohnhäuser ist etwas anders gestaltet, Kaufhaus, Schule, Kirche, Marktplatz – all das wurde ebenfalls in einem Zuge verwirklicht. Es gibt Details wie markante Torbögen oder ungewöhnliche Dachformen. Ein rundum faszinierendes Ensemble.

Jubiläumsbriketts aus Marga Quelle: Karen Grunow

Anders, weil deutlich schlichter, ist dagegen Annahütte in der Niederlausitz, entstanden ab 1884 auf Initiative des Glasfabrikanten Theodor Heye. Auch Bergleute der Braunkohlen­-Zeche und Arbeiter der Heyeschen Brikettfabrik wohnten in den aus graugelben Klinkern errichteten Häusern. In der Großsiedlung Lauta mit ihren mehr als 400 Wohneinheiten, ab 1917 entstanden, gab es sogar ein Kino.

Siedlung Glashütte wird ebenfalls vorgestellt

Und natürlich geht es um Glashütte selbst, das alte Glasmacherdorf, dessen Gründung mittlerweile mehr als 300 Jahre zurückliegt. „Es ist nicht die einzige Siedlung aus dem 18. Jahrhundert, aber sicherlich die schönste“, findet Georg Goes. Den mehr als 30 Gebäuden im Ort sind die unterschiedlichen Zeitschichten anzusehen. Die für die Ausstellung ausgesuchten Objekte dokumentieren ebenfalls verschiedene Phasen des als kreatives Museumsdorf etablierten Ortes.

Im Museumsdorf Glashütte. Quelle: Karen Grunow

Für einen Besuch gilt derzeit: Interessierte sollten sich anmelden, telefonisch unter 03 37 04-98 09 14, per Mail via info@museumsdorf-glashuette.de oder auch direkt vor Ort. Geöffnet ist die Werksiedlungen-Schau dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr, ab kommender Woche gelten diese Zeiten für das gesamte, momentan noch etwas eingeschränkter geöffnete Museum.

Vortrag und Exkursionen

Am kommenden Sonntag um 14 Uhr ist ein Vortrag zu den Siedlungen geplant, zusätzlich wird es einen Rundgang durch Glashütte geben. Zwei Exkursionen sind überdies angedacht, am 20. Juni und am 8. August, dann können unter fachkundiger Leitung auch die anderen Siedlungen erkundet werden. Ein besonderes Projekt ist außerdem realisiert worden: Es gibt eine digitale Ausstellung zu den Werksiedlungen, in der auch einige der ausgewählten Objekte präsentiert und Fotografien der Siedlungen vorgestellt werden.

Angelehnt an das Kulturland-Themenjahr

Zum großen Teil extra für das Ausstellungsprojekt ist der Fotograf Gerhard Zwickert in den fünf Orten unterwegs gewesen. Seine ruhigen Schwarz-Weiß-Aufnahmen sind wunderbare Porträts der Siedlungen und dokumentieren die alltägliche Nutzung der denkmalgeschützten Bauten. Die zeigt sehr deutlich, dass all diese Siedlungen tatsächlich „Zukunft der Vergangenheit – Industriekultur in Bewegung" sind. So lautet der Titel des diesjährigen Themas von Kulturland Brandenburg, von dort gab es auch Fördergelder.

Museumsleiter Georg Goes und Sarah Isensee, die eine digitale Ausstellung realisiert hat, vor dem Hüttenbahnhof. Quelle: Karen Grunow

Für die digitale Ausstellung war vor allem Sarah Isensee verantwortlich. Für die junge Wünsdorferin, die im Rahmen ihres Freiwilligen Sozialen Jahres in der Kultur an den Vorbereitungen zu der Werksiedlungen-Schau mitwirken konnte, ein „interessanter Blick hinter die Kulissen“. Ihr besonderes Projekt ist unter ex.musdig.org/Werksiedlungen zu finden.

Von Karen Grunow