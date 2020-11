Baruth

In „normalen“ Jahren hätte Christoph Hübner in diesen Adventstagen kaum Zeit für ein Gespräch gefunden, denn den Glaskünstler würde jede freie Minute zum Arbeiten nutzen. Weihnachten ist die Hoch-Zeit für Glas in seinen schönsten Formen. Dabei sind die mundgeblasenen Weihnachtskugeln und Sterne genauso gefragt wie Vasen, Gläser, Karaffen, Krüge oder Schalen – Geschenke, von denen nie eins dem anderen gleicht. Aber da in diesem Jahr alles anders ist, taktet sich auch der Zeitplan des Thüringers, der in Essen und Leverkusen aufwuchs, anders als geplant.

Ein „sehr lebendiges Material“

Seine Liebe zu diesem fragilen Werkstoff entdeckte der große, kräftige Mann bereits früh. „Ich habe mit Holz und Metall gearbeitet, aber das wurde mir ziemlich schnell langweilig“, erinnert sich Christoph Hübner. „Glas ist ein sehr lebendiges Material, das handwerkliche Fähigkeiten und viel Erfahrung braucht. Zugleich fordert es meine Kreativität täglich heraus. Ich bin überzeugt, dass ich die nächsten 30 Jahre immer wieder überraschende neue Möglichkeiten der Glasgestaltung erleben werde.“

Eine Vase mit geschwungenen Linien von Christoph Hübner. Quelle: Brigitta Sonntag

Kunst und Handwerk in Bayern gelernt

Die Basis für Handwerk und Kunst vermittelte die Glasfachschule im bayrischen Zwiesel. Es folgten fünf künstlerische Wanderjahre, die Christoph Hübner über Rostock bis ins niederländische Rotterdam führten. Sein erstes eigenes Studio stand am malerischen Titisee im südlichen Schwarzwald. Dort las er vor fünf Jahren eine Anzeige, dass das Museumsdorf Baruther Glashütte einen Glasmacher für Schauvorführungen suche.

Der kleine Ort inmitten märkischer Wälder, in dem 1715 erstmals ein Feuer Glas im Brennofen schmelzen ließ, lockte den jungen Künstler, auf dessen Lebensplan Berlin stand. „Aber Baruth ist ja eine Vororthaltestelle der Hauptstadt“, meint er schmunzelnd. Längst fühlt er sich gemeinsam mit seiner Frau hier wohl. Die Ruhe fördert die Konzentration, die allerdings gerade ab und zu kräftig gestört wird durch den schönsten Grund der Welt: Seit diesem Sommer ist die junge Familie zu dritt.

„Eigentlich wollte ich die Corona-Zeit nutzen, um endlich meinen Online-Shop an den Start zu bringen, aber das wird wohl erst nächstes Jahr was“, berichtet der 34-Jährige. Seine Arbeiten sind ständig – wie auch die der Baruther Glaskünstlerin Karina Wendt – in der Galerie Alter Packschuppen im Museumsdorf Glashütte zu sehen. Inzwischen fragen auch Galerien nach, Ausstellungen oder Messen zeigen die filigranen und technisch höchst anspruchsvollen Werke.

Das Typische an den Hübner-Stücken

Ein charakteristisches Merkmal der Hübner-Stücke sind die dynamischen, scheinbar schwingenden Linien, die, je nachdem wie man das Stück bewegt, immer wieder neue Bilder entstehen lassen. Mit Farben geht der Künstler höchst sparsam um, „das Licht macht die Farbe“, weiß Christoph Hübner, der seine Kollegen in Spanien, Frankreich oder den skandinavischen Ländern ein bisschen beneidet, denn dort ist Glaskunst ein sehr anerkanntes, eigenständiges Kunstgenre, das bei Liebhabern hohe Preise erzielt. Und welche Pläne hat er für 2021? „Ich möchte mit mundgeblasenem Flachglas arbeiten. Aber natürlich hoffen wir alle endlich wieder auf ‚normale‘ Zeiten.“

Von Brigitta Sonntag