Glasow

In Glasow brannte es am späten Donnerstagabend. Eine Gartenlaube auf einem Grundstück stand in Flammen. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Personen oder andere Gebäude kamen nicht zu Schaden. Die Gartenlaube wurde jedoch vollständig zerstört. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Von MAZonline