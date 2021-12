Teltow-Fläming

Glatte Straßen und Wege führten am Montagmorgen zu einer Warnung des Deutschen Wetterdienstes für ganz Brandenburg. Doch während es in Potsdam, Potsdam-Mittelmark und Dahme Spreewald zum Teil schwere Unfälle gab, war es in Teltow-Fläming vergleichsweise ruhig.

Lediglich die zuständige Rettungsdienstleitstelle in Brandenburg/H. meldete für den Bereich Jüterbog einige Einsätze wegen gestürzter Fußgänger. Bei der Polizei lagen bis zum frühen Nachmittag noch keine Meldungen vor.

Von ubo