Glienick

Ein Ford-Fahrer kam am Donnerstagabend in einer Kurve von der vereisten Werbener Straße in Glienick ab und kollidierte mit einem Gartenzaun. Die Insassen blieben unverletzt, der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Von MAZonline