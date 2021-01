Glienick

Minutenlang lief ein Wolf vor ihrem Auto. „Er war gar nicht hektisch, aber er kam zwischen den Zäunen links und rechts nicht von der Straße weg“, erzählt Selina Böhmert. Was die Klausdorferin am meisten an dieser Begegnung auf der Straße zwischen Glienick und Zossen wundert: „Es war heller Tag, vormittags um 11 Uhr. Wir kamen aus Ludwigsfelde und waren auf dem Weg nach Hause.“

Dann fotografierte sie das Tier. „Ich dachte von Weitem ja zuerst, es ist ein Hund, der vielleicht entlaufen ist. Dann hätte ich mit dem Bild über Facebook jemandem helfen können.“ Doch schnell wurde klar: Es ist ein Wolf.

Mit im Auto waren ihre beiden Söhne. Der Sechsjährige schaute ebenso fasziniert wie seine Mutter, das sieben Monate alte Brüderchen verschlief das Ereignis. Ganz langsam seien sie gefahren, um ihn nicht zu erschrecken. Weil vor und hinter ihnen kein Auto zu sehen war, blieb sogar noch Zeit für ein Video von dieser Begegnung, bevor Isegrimm im Wald verschwand.

Von Jutta Abromeit