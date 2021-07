Trebbin

Auspuffanlagen, Windschilder und Fußrastenhalter so weit das Auge reicht: Ein echter Easy Rider auf der Suche nach Ersatzteilen für sein liebstes motorisiertes Zweirad wird im Lager der „Global Moto Parts“ sicher fündig. Das junge Unternehmen, das seit Oktober 2020 seinen Firmensitz in der Glauer Chaussee in Trebbin hat, versendet seine aktuell über 22.000 Motorradersatzteile an Kunden auf der ganzen Welt.

Im Angebot hat das Team um die beiden Geschäftsführer Niklas Priddat und Paul Reimann originale Gebrauchtteile für Motorrädertypen der Marken BMW, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Honda und Hyosung. „Wir kaufen gebrauchte Motorräder aus ganz Deutschland an und zerlegen sie in unserer Werkstatt in ihre Einzelteile“, sagt Geschäftsführer Niklas Priddat.

Motorradersatzteile werden weltweit verschickt

Die Teile, die noch zu gebrauchen sind, werden digital katalogisiert und auf die Website gestellt. Der interessierte Motorradfahrer kann sich online durch die breite Angebotspalette klicken – elf Sprachen stehen ihm dafür zur Verfügung, der Preis kann in unterschiedlichen Währungen angezeigt werden. „Wir bewegen uns in einem milliardenschweren Markt“, sagt Priddat. Denn: Die Motorradhersteller bieten ihre Ersatzteile für gewöhnlich nur für Modelle an, die nicht älter als 15 Jahre sind. Wer eine ältere Maschine fährt und Teile braucht, muss sich auf dem freien Markt umschauen.

Freilich gibt es eine Menge Werkstätten, die Ersatzteile anbieten. „Aber die sind bei Weitem nicht so digital unterwegs wie wir“, sagt Priddat. So kam seinem Kumpel und Geschäftspartner Paul Riemann die Idee für das Unternehmen auch aus eigener Erfahrung: Für seine BMW-Maschine war es schwierig, die passenden Ersatzteile zu finden. In diese Marktlücke stoßen die beiden Jungunternehmer. In Trebbin haben sie ihre ideale Firmenbasis gefunden. „In unserer Fabrikhalle haben wir viel Platz und hier können wir auch mal laut sein“, sagt Priddat.

Von Jérôme Lombard