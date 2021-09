Gölsdorf

„Bei uns sind die Rollen getauscht. Es ist eher so, dass sie mehr deutsch ist“, sagt Roland Bär und lacht. Der Gölsdorfer spricht von seiner Frau Cecilia. Die ist eigentlich Peruanerin, aber wie sie scherzhaft von sich behauptet, wohl irgendwie im falschen Land geboren. Seit ihrem ersten Besuch in Deutschland konnte sie sich sofort mit den Menschen identifizieren. „Deutsche sind immer pünktlich und so organisiert. Diese Zuverlässigkeit gibt es in Peru nicht – das hat mich immer irritiert“, erzählt die 56-Jährige. Obwohl Cecilia Bär ihre Familie in Südamerika vor 17 Jahren zurücklassen musste, fiel ihr die Entscheidung, zu ihrem Mann Roland zu ziehen, nicht wirklich schwer.

Gut aufgenommen in der Dorfgemeinschaft

Cecilia Bär lebte zuvor in der peruanischen Hauptstadt Lima – Roland in Berlin. Im Jahr 2009 zog es das Ehepaar in den Fläming nach Gölsdorf, wo Roland Bär aufgewachsen ist. „Ich war erst skeptisch“, erzählt Cecilia Bär. Viel Überzeugungsarbeit brauchte es am Ende aber nicht, um von der Großstadt in das 160-Seelen-Dorf zu ziehen. Die Peruanerin war sofort angetan von der Gemeinde Niedergörsdorf. Vor allem für den gemeinsamen Sohn Luis waren die Bedingungen optimal. „Als wir die Kita und die Grundschule besucht haben, hatte ich keine Zweifel mehr daran, dass es für ihn das beste ist, hier aufzuwachsen“, sagt Cecilia Bär. Bis heute hat sie die Entscheidung nicht bereut.

In Gölsdorf ist die 56-Jährige inzwischen ein bekanntes Gesicht. Zu vielen Dorfbewohnern pflegt sie einen freundschaftlichen Kontakt. Cecilia Bär ging von Anfang an offen auf die neuen Nachbarn zu, erinnert sich ihr Mann Roland. Die Peruanerin hatte das Bedürfnis, sich schnell zu integrieren. Gleich nach ihrem Umzug nach Deutschland, arbeitete sie daran. „Ich konnte kein Wort deutsch, als ich hergekommen bin. Ich wollte aber nicht abhängig sein, denn das war ich nie. Also bin ich drei Monate lang von früh bis nachmittags in die Schule gegangen und auf einmal konnte ich verstehen, was die Leute sagen oder was auf den Werbeplakaten steht“, berichtet Cecilia Bär.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In Gölsdorf spielte sie schon in den örtlichen Theatergruppen mit. Bei den Dennewitzer Flämingtrachten sorgt sie zudem mit dafür, dass die Tradition weiter gepflegt wird. Ihre erste eigene Tracht bekam Cecilia Bär von ihrem Mann geschenkt. Auch bei Festen im Ort packt die 56-Jährige gerne mit an. Cecilia Bär schätzt das Leben in der Dorfgemeinschaft. Die Bewohner auf dem Land haben für sie die Werte, die sie sich auch bei der Suche nach einem Partner vor über 17 Jahren gewünscht hatte. Über ihren Mann schwärmt sie: „Er ist ehrlich und hilfsbereit und man kann auf sein Wort zählen.“ Roland Bär wiederum war sofort überzeugt von der positiven und sympathischen Ausstrahlung der Peruanerin und ihrem Ehrgeiz.

„An Silvester schickte er mir eine Nachricht“

Der Gölsdorfer war zuvor schon zweimal verheiratet. Ende 2003 schaute er sich auf einer Dating-Plattform im Netz um und wurde fündig. „An Silvester schickte er mir eine Nachricht“, erinnert sich Cecilia Bär an den ersten Kontakt. Eine Antwort erhielt der Gölsdorfer dann aber tagelang nicht. „Ich habe schon gar nicht mehr damit gerechnet, dass etwas kommt“, erzählt der 62-Jährige. Die Peruanerin hatte damals nicht täglich Zugang zum Internet. Beide schrieben sich aber immer wieder hin und her. Cecilia Bär stellte ihn irgendwann auf die Probe und hakte genauer nach: „Ich habe ihn gefragt, was er mit einer Frau will, die so weit weg ist, aber er hatte immer die richtigen Antworten.“

Adoptivsohn Luis machte das Glück des Ehepaares vier Jahre nach der Hochzeit perfekt. Quelle: Isabelle Richter

Nachdem sie Roland das erste Mal in Berlin besucht hatte, war für beide ziemlich schnell klar, dass sie keine Fernbeziehung führen, sondern zusammenleben wollen. Auch beruflich sind beide ein gutes Team. Ihr Sohn Luis machte das Glück des Paares im Jahr 2008 perfekt.

Cecilia und Roland Bär holten ihn nach monatelangen Strapazen mit den Behörden aus einem Kinderheim in einem Bergdorf, sechs Autostunden von Lima entfernt, ab und adoptierten ihn. Luis Bär ist mittlerweile 16 Jahre alt und besucht das Goethe-Schiller-Gymnasium in Jüterbog. In seiner Freizeit spielt er Fußball und engagiert sich bei der Freiwilligen Feuerwehr. Gekocht wird bei den Bärs übrigens eher typisch deutsch. Nur zu Weihnachten gibt es traditionell peruanische Gerichte.

Von Isabelle Richter