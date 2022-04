Wildau-Wentdorf

„Ich bin eine leidenschaftlicher Kino-Gängerin. In meinem vorherigen Leben in Berlin war ich oft in den Programm-Kinos als Gast. Dass es hier draußen so wenig Angebote gibt, fehlt mir schon sehr“, sagt Maggie Pospischil, die seit wenigen Jahren im Dahmetaler Ortsteil Görsdorf zu Hause ist. Dank ihrer Initiative startet an diesem Freitag in der Neuen Mühle im Nachbardorf Wildau-Wentdorf eine Kino-Reihe als neues Angebot.

Görsdorferin machte sich auf die Suche

Die Idee dazu hatte Pospischil, als sie nach Möglichkeiten suchte, dem totalen Corona-Lockdown wenigstens ein kleines Stückchen zu entrinnen. Ihr Suche nach Open-Air-Kinos führte zu dem ernüchternden Ergebnis, dass es so etwas in ihrer neuen Heimat-Region einfach nicht gibt.

Bei den Besitzern der Neuen Mühle in Wildau-Wentdorf, wo es bereits mehrfach Konzerte und Theateraufführungen gab, stieß sie mit ihrer Kino-Idee auf offene Ohren. Was blieb, war die rechtliche Frage, denn Filmvorführungen außerhalb des Privaten sind aus steuer- und urheberrechtlichen Gründen streng reglementiert und der Erwerb einer entsprechenden Lizenz teuer.

Güstrower Verein hilft Dahmetal

Bei ihrer Recherche im Internet stieß Pospischil auf den ehrenamtlich betriebenen Verein „Filmklub Güstrow“, der eine entsprechende Lizenz besitzt, um dörfliche Kino-Veranstaltungen kostengünstig zu ermöglichen.

Auf der Vereins-Webseite „Dorfkinoeinfach.de“ stehen Filme aus praktisch allen Genres im Blu-Ray-Format zur Auswahl. Auch technische Unterstützung und der Verleih von Vorführtechnik werden dort angeboten, so dass eigentlich nur noch die Auswahl eines passenden Films und das Festlegen eines Termins übrig blieben.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Pospischils Entscheidung fiel dabei auf die im Jahr 2018 gedrehte Komödie „25 km/h“. „Aber ich hab’ mich bei der Auswahl ganz schwer getan. Meine erste Idee war, nach einem Film mit regionalem Bezug zu suchen. Aber das sind alles schwere Dramen, entweder über die Geschichte der DDR oder über die Nachkriegszeit. Zumindest für den Start der Filmreihe schien mir das zu schwere Kost, so dass ich mich für einen Film entschieden habe, bei dem man das tun kann, was wir alle so lange nicht machen konnten: Lachen“, sagt die Cineastin.

Popcorn made in Wildau-Wentdorf

Die Geschichte der beiden Brüder, die sich nach 30 Jahren erstmals wiedertreffen und mit ihren Mofas die Tour nachholen, die sie als 16-Jährige vorhatten, flimmert am Freitag ab 20 Uhr in der Scheune über die Leinwand. Popcorn und Getränke sind ebenfalls im Angebot.

Wenn die Vorstellung gut angenommen wird, soll es im Sommer und im Herbst weitere Kino-Abende und auch ein Filmangebot für Kinder geben.

Von Uwe Klemens