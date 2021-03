Teltow-Fläming

Alle zwei Stunden zwei Golfer: Zwar ist die Golfanlage in Groß Kienitz derzeit nicht gänzlich geschlossen, doch für Max Fränkle ist der derzeitige Betrieb nur ein schlechter Kompromiss. „Das ist eine absurde Situation“, sagt der Präsident des Groß Kienitzer Golfclubs. Ginge es nach ihm, könnten viel mehr Sportler nacheinander starten, das 130 Hektar große Gelände biete ausreichend Platz.

Doch wie die MAZ bereits berichtete, ist das derzeit nicht möglich. Denn der Landkreis Teltow-Fläming wertet auch Golfclubs als „eine einzelne Sportstätte“ – und das unabhängig von ihrer Größe. Vor dem Hintergrund der aktuellen Brandenburger Eindämmungsverordnung heißt das: Nur zwei Personen dürfen sich auf dem Gelände aufhalten. Der Landkreis hält auch weiterhin daran fest – und verwies am Mittwoch noch einmal darauf, dass auch das Potsdamer Verwaltungsgericht die Vorgehensweise so bestätigt habe.

Zwei Golfclubs in Teltow-Fläming sind geschlossen

Für die drei Golfclubs in Teltow-Fläming bedeutet das: Entweder sie lassen zwei Golfer zu – oder sie schließen ganz. Die Golfanlage in Mahlow ist bereits seit einigen Wochen geschlossen, der Großbeerener Golfclub machte in der vergangenen Woche dicht. Wie Clubmanager Sven Geißler berichtet, sei das Clubhaus jedoch schon vorher geschlossen gewesen – und der Sportbetrieb ohnehin online abgewickelt worden.

Auch bei ihm herrscht Unverständnis: „Das ist einfach sinnlos“, sagt er. Gartenmärkte seien mittlerweile wieder voll – aber auf dem 25 Hektar großen Gelände hingegen nur zwei Sportler erlaubt. „Dabei kommt es schon sportartbedingt zu keinem engen Kontakt“, sagt er. Schließlich müssen Golfer beim Schlagen ordentlich ausholen.

Schreiben an Dietmar Woidke verfasst

Anders sieht es in anderen Landkreisen aus: Die Corona-Regelung wird etwa im Nachbarkreis Dahme-Spreewald anders ausgelegt – und auch in Potsdam-Mittelmark geht das Golfen weiter. „Wir haben geöffnet“, sagt etwa Martin Westphal, der Geschäftsführer des Märkischen Golfclubs in Werder. Von den Entwicklungen im Nachbarkreis habe er jedoch mitbekommen.

Vor diesem Hintergrund habe der Landesgolfverband Berlin-Brandenburg auch ein Schreiben an den Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) verfasst. Die Forderung: Die Regelung so zu präzisieren, dass die Golfclubs Klarheit über die Vorgehensweise haben.

Golfclubs warten auf die nächsten Tage

Und auch Max Fränkle in Groß Kienitz plant schon die nächsten Schritte: Beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg habe er ein Normenkontrollverfahren angestoßen – um prüfen zu lassen, ob die Regel auch wirklich für die Sportanlage in Groß Kienitz gelte. Das sei dann zwar nur auf die Anlage in Groß Kienitz bezogen, könne aber auch für andere wegweisend sein. Noch habe er keine Antwort erhalten, sagt Fränkle.

Doch er habe auch schon „alle politischen Hebel“ in Bewegung gesetzt, Briefe an die Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) oder die Bundestagsabgeordnete Jana Schimke (CDU) verfasst. Seine Hoffnung: Eine baldige Entscheidung über eine zukünftige Öffnung. Und dann stehen noch eventuelle Neuerungen an, die mit Blick auf die Eindämmungsverordnung ab Montag folgen könnten.

Bis dahin muss sich Fränkle, wie auch die anderen Golfplatzbetreiber in Teltow-Fläming, jedoch noch gedulden. Und das trotz des Saisonbeginns. Denn die Maßnahme sei, so Fränkle, „gerade bei dem schönen Wetter ein Drama“.

Von Johanna Apel