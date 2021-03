Teltow-Fläming

Völlig überraschend wurden am Mittwoch Unternehmen in Teltow-Fläming darüber informiert, dass Polen ab Donnerstag wieder Corona-Risikogebiet ist. Die deutsch-polnische Grenze wird damit wie schon im Frühjahr letzten Jahres deutlich schwieriger zu passieren sein.

Spargelbauer Roderich Ehlers vom Spargelhof Siethen hat am Mittwochvormittag von der neuen Situation erfahren. „Noch habe ich hier keine Erntehelfer im Einsatz“, sagt er auf Nachfrage der MAZ, „aber bei den vorbereitenden Arbeiten sind schon einige Helfer aus Polen dabei.“ Roderich Ehlers weiß auch noch nichts genaues, „nur dass Grenzübertritte wohl schwieriger werden.“ Bevor jemand zur Arbeit nach Deutschland einreisen kann, müssen die Arbeitspapiere inklusive Arbeitsvertrag nach Polen. Bislang konnten die Helfer des Spargelhofs im Ludwigsfelder Ortsteil kommen, wenn sie wollten. Es musste lediglich ein qualitativer Test absolviert werden, der beim Grenzübertritt nicht älter als 72 Stunden sein durfte.

Fast voraussehbar

Zwar hatte Roderich Ehlers bis zuletzt gehofft, dass die Spargelsaison 2021 einen besseren Verlauf als die vergangene Saison nimmt, „andererseits war es zuletzt ja fast voraussehbar, was jetzt geschieht.“ Ehlers glaubt nun an eine Spargelsaison wie 2020. Mit deutlich weniger Beschäftigten als in normalen Jahren hatte er seinen Spargel geerntet. Dabei ist ihm zugute gekommen, dass er weder Folien noch Heizung zur Erntebeschleunigung nutzt. So konnte er die letzten Spargelstangen auch später als allgemein üblich ernten. Der Spargelhof Ehlers überstand das vergangene Jahr vor allem durch den Verkauf im eigenen Hofladen und der Zusammenarbeit mit Edeka Specht in Ludwigsfelde. Das eigene Restaurant musste er geschlossen halten. „Das wird wohl auch dieses Jahr so sein“, sagt er. „Wir werden Spargel ernten, so viel die Felder hergeben.“

Überraschend kam die Nachricht auch in der Logistikbranche an. Überall wird sortiert, was zu tun ist und welche Konsequenzen das hat. So gibt Komm Logistik im Großbeerener Gewerbegebiet an, eine Reihe von Fahrern polnischer Herkunft zu beschäftigen. Das ist aber auch schon alles, was man momentan sagen kann. Der Landesverband des Berliner und Brandenburger Verkehrsgewerbes, ein gewerbepolitischer Interessen- und Arbeitgeberverband für den gewerblichen Güterkraftverkehr, Spedition, Möbelspedition und Logistik, ist am Mittwochnachmittag dabei, erst einmal alle notwendigen Informationen zu sammeln. „Wir bemühen uns, alle notwendigen Informationen zusammen zu bekommen, um das an unsere Mitglieder weiter zu geben. Bitte rufen Sie morgen wieder an.“

Die Grenze zwischen Deutschland und Polen wird wieder etwas undurchlässiger. Quelle: Stefan Sauer

Handwerk hat kaum Überschneidungen

Hinter vorgehaltener Hand sagt der Pressesprecher eines anderen, verhältnismäßig große und international aufgestellten Unternehmens, „wir wissen nicht genau, wie viele unserer polnischen Beschäftigten pendeln oder hier wohnen.“ Das Horrorszenario, dass unter Umständen eine komplette Kolonne wegen Schwierigkeiten beim Grenzübertritt nicht zur Arbeit erscheinen kann, möchte er sich lieber nicht ausmalen.

Kreishandwerksmeister Jörg Peschke ist bei dem Thema relativ entspannt. „Handwerker in Brandenburg haben in allererster Linie genug mit sich selbst zu tun“, sagt der Ludwigsfelder. Der grenzüberschreitende Verkehr im Handwerk verläuft ganz überwiegend von Ost nach West. Brandenburger Handwerker haben wenig in Polen zu tun. „Eher kommen die polnischen Kollegen hierher.“ Dass nun möglicherweise erst einmal weniger kommen könnten, spielt für das Handwerk auch nicht die große Bedeutung, versichert er. „Unsere Auftragsbücher sind voll. Mehr geht einfach nicht mehr.“ Auch im Normalfall und ohne Covid-19 brauche hierzulande niemand die Konkurrenz durch polnische Handwerker zu fürchten. Doch die Kollegen aus Polen, die jetzt möglicherweise nicht arbeiten können, die tun ihm trotz allem leid.

Von Udo Böhlefeld