Groß Kienitz

Ein altes Fahrzeug oder historisches Gerät sucht man bei der Groß Kienitzer Freiwilligen Feuerwehr vergebens. Einzig in Vitrinen bewahren die Kameraden noch Pokale und Geschenke befreundeter Feuerwehren aus vergangenen Jahren auf, teilweise von vor der Wende. „Wir waren ganz schön sportlich und konnten das auch öfter überregional unter Beweis stellen“, erklärt Eberhard Schulze junior. Mit Corona sind solche Aktivitäten erstmal ganz verschwunden.

Groß Kienitz: Mehr Einsätze als in den Vorjahren

Und noch etwas hat sich deutlich verändert: Die Einsatzstatistik des vergangenen Jahres. Sie zeigt für Groß Kienitz steil nach oben. Statt der sonst üblichen 15 bis 25-mal mussten die Kameraden 2021 57-mal ausrücken. Dabei gab es sagenhafte 36 Fehlalarme durch Brandschutzmeldeanlagen. Lieber Fehlalarm statt ernstem Brand oder Unfall, könnte man denken. Doch alle kamen aus den beiden Gewerbegebieten Dahlewitz und Groß Kienitz, oft zu nachtschlafender Zeit.

Groß Kienitz: Fehlalarm während Silberhochzeitsfeier

Auch die Dahlewitzer Kameraden denken ungern an die Zeit: Am neuen Standort einer Firma war die Brandmeldeanlage nicht sachgerecht installiert worden und löste grundlos aus. An einen solchen Alarm im Herbst ´21 erinnert sich der Groß Kienitzer Ortwehrführer noch sehr genau, denn er erfolgte am Tag seiner Silberhochzeit. Das Jubiläums-Ehepaar hatte eine große Feier geplant und war schon mit Familie und Freunden beisammen. Zu 18.30 Uhr erwartete die Festgesellschaft als offizielle Gratulanten Kameraden der Freiwilligen Ortsfeuerwehr. „Manche Gäste standen erwartungsvoll mit der Kamera an der Tür, als die Sirene pünktlich um 18.30 Uhr losging“, erinnert sich Eberhard Schulze junior. „Wow, das ist ja eine ganz besondere Überraschung!“, befanden Familie und Freunde überrascht.

Groß Kienitz: Kein Sirenenständchen zum Jubiläum

Ein Sirenenständchen zum Jubiläum. Es kostete den Ortswehrführer viele Worte, um die Gäste davon zu überzeugen, dass das auf keinen Fall ein Geschenk sein konnte. Die Sirene wird nur im Gefahrenfall ausgelöst. Und tatsächlich erschienen die Kameraden nicht, weil sie sich in die Einsatzkleidung stürzen und ins Gewerbegebiet nach Dahlewitz eilen mussten. Dort sahen sie, dass sie zum wiederholten Male einem Fehlalarm zum Opfer gefallen waren. Die Gratulation fand eine Stunde später und ebenso herzlich statt. Leider nicht für lange, denn nach knapp einer Stunde löste dieselbe Brandmeldeanlage erneut aus und wiederum eilten die Kameraden dorthin. Später kam es noch zu weiteren acht Fehlalarm - Einsätzen, die sie alle gern vermieden hätten.

Inzwischen ist das Problem gelöst. Das Dahlewitzer Unternehmen hat die schadhafte Anlage reparieren lassen. Gut für die Firma, da das Erscheinen der freiwilligen Helfer kostenpflichtig ist, und für die Kameraden, die keine sinnlose Alarmierung von dort mehr befürchten müssen.

Von Andrea von Fournier