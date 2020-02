Viel Rock völlig rostfrei

Groß Schulzendorf

Es war ein bisschen wie früher: Die Band auf der Bühne muss erst die richtigen Titel spielen, damit sich die Besucher im großen Dorfsaal endlich aufrappeln und die Tanzfläche erobern. Auch am Sonnabend bei „Rostfrei“ im Groß Schulzendorfer Landgasthof war es so. Nur der Altersdurchschnitt war etwas höher als in den 80ern. Bei Westernhagen, „Born To Be Wild“ von Steppenwolf und „It’s my life“ hielt es jedoch kaum noch jemanden auf den Stühlen. Es wurde oben auf der Bühne und unten auf der Tanzfläche gerockt, dass die Gläser klirrten.

Für die fünf Musiker von der Band „rostfrei i.R.“ ist der Song „Born To Be Wild“ wohl mehr als nur ein alter Rockklassiker. Sie leben den Rock – früher schon und jetzt erst recht. Am Sonnabend hatten sie gemeinsam mit Gastwirt Fredi Spahn zum Fastnachts-Tanz nach Groß Schulzendorf eingeladen. Aber eigentlich war es eine Jubiläumsfeier.

Intensive Proben

Vor einem Jahr standen sie genau hier zum ersten Mal als Band „Rostfrei“ auf der Bühne. Dem ersten gemeinsamen Auftritt im „Alten Dorfkrug“ waren damals intensive Proben über einen Zeitraum von anderthalb Jahren vorausgegangen. Sie sind zwar alle gestandene Musiker, aber auch Perfektionisten mit einem hohen Anspruch an sich selbst und ihr Repertoire.

So heißt es auf ihrer Internetseite: Fünf erfahrene Männer haben sich 2017 getroffen, um nach je 40 Jahren „Erfahrungen“ als Musiker der bekannten Bands „mobil“ und „INL-73“ aus den Altkreisen Zossen, Königs Wusterhausen und Berlin aus Lust und Freude am Spielen ein gemeinsames neues Projekt zu starten. „Da der berufliche Leistungsdruck weg ist, können wir heute großen Wert auf Qualität und Originalität in unsere handgemachte Livemusik legen. Wir wollen vor allem Menschen mit Interesse für Rockmusik ansprechen und begeistern“, erklären sie.

Von wegen Rentner-Kapelle: Uwe Zimmer, Gitarre und Gesang, und die Band beweisen wieder einmal das Gegenteil. Quelle: Marina Ujlaki

Dass ihr Konzept aufging, zeigte nicht nur das gut besuchte Konzert am Wochenende. „Wir sind im vergangenen Jahr viel unterwegs gewesen und auch für dieses Jahr stehen schon mehrere Termine fest. Besonders der Abend im Café Bohne in Glasow war der Hammer, da haben sie uns gefeiert wie große Rockstars“, erinnert sich Keyboarder Friedemann Dewerzeny.

Ohne Starallüren

Die Begeisterung, als „Rostfrei“ die Bühne zu rocken, ist dabei wohl weiter gestiegen. Diesen Eindruck konnte man zumindest am Sonnabend beim Jubiläumsauftritt gewinnen. „Wir sind fünf verschiedene Charaktere mit der gleichen Vorgeschichte und dem gleichen Geschmack. Wir wollen was zusammen machen, irgendwelche Starallüren gibt es bei uns nicht“, freut sich Dewerzeny. „Jede Woche proben wir ungefähr vier Stunden, um unser Können zu festigen und an den Titeln zu feilen. Wir sind inzwischen eigentlich alle Rentner. Aber Rock-Ikonen wie die Stones sind noch älter und stehen auch noch auf der Bühne. Es ist ein tolles Gefühl, nicht zum alten Eisen zu gehören.“

Das Quintett präsentierte Livemusik, die gleichermaßen geeignet für Alt- und Jungrocker war. Die Auswahl der Titel reichte dabei von „Smoke on the water“ von Deep Purple bis „Kling Klang“ von Keimzeit. Die erfahrenen Bandmitglieder hatten sich vor drei Jahren zusammengefunden, um aus Lust und Freude am Spielen ihr gemeinsames neues Projekt zu starten.

