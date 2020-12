Groß Ziescht

Wenn sich in Groß Ziescht nicht noch eine Mehrheit fürs Baden findet, dann darf der fast zwei Hektar große Dorfteich ab Frühjahr nicht mehr betreten werden. Auslöser für einen Streit, der die ganze Einwohnerschaft spaltet, ist eine Enten-Plattform im See. Die hatten Dorfbewohner hergerichtet, damit vor allem Kinder und Jugendliche an heißen Hochsommertagen eine Erfrischung und Badespaß im eigenen Ort haben, ohne erst lange irgendwohin fahren zu müssen.

Highlight oder Gefahr – je nach Sichtweise

Initiator, eine am Ufer liegende Plattform herzurichten und mitten auf dem See zu verankern, war Tilo Kannegießer. Der Vater dreier Kinder ist Ortsbeirat und für die Listenvereinigung Ortsteile Baruth (LOB) auch Stadtverordneter. Er hatte über Mitstreiter in einer Versicherung, einer Fensterbau- und einer Hausbaufirma Geld gesammelt und selbst was dazu gelegt. Damit wurden das Holz für neue Planken, eine Kette zum Verankern und eine Badeleiter bezahlt. Die fertige Plattform zog er an die tiefste Stelle des Dorfteichs, „je nach Wasserstand sind das 3,20 oder 3,50 Meter“, sagt Kannegießer. In der größten Sommerhitze 2019 sei die Insel „das absolute Highlight gewesen“, sagt er der MAZ.

Ganz anders sieht das Familie Wache. Sie wohnt wie Kannegießer am Dorfteich. Familienvater Dirk Wache ist Ortsvorsteher. Im Ortsbeirat sitzt er ebenso neben Kannegießer wie in der Stadtverordnetenversammlung – dort gehören die beiden Groß Zieschter zur Fraktion LOB. Doch bei der Frage der Enten-Insel stehen sich die Männer gegenüber. Wache mahnte zur jüngsten Stadtverordnetenversammlung die juristische Pflicht der Kommune an, für Sicherheit zu sorgen, man lasse sich nicht, wie in früheren Gesprächen, für dumm verkaufen. „Du bekommst eine Antwort“, so Bürgermeister Peter Ilk (parteilos).

Eine junge Mutter aus Waches Familie und deren Freundin erzählen der MAZ, warum sie dagegen sind, dass diese Enten-Insel weiter in der Teichmitte bleibt: „Jahrelang lag die Plattform am Ufer. Da lag sie gut, die Kinder konnten drauf sitzen und die Angler auch.“ Doch nun? „Muss erst was passieren?“, fragt die junge Frau. „Die Kinder schwimmen zur Insel und sind fix und fertig. Was ist, wenn sie nicht mehr zurück kommen?“ Auf dieses Problem aufmerksam gemacht habe sie der elfjährige Sohn ihrer Freundin. Beiden Frauen sei unklar, wer auf die Kinder achte, solange werktätige Eltern nicht zu Hause seien. „Wer kann denn in den Ferien den ganzen Tag am Teich aufpassen?“, fragt die Frau. Und meint, auch Angler wären von der Insel verärgert, weil sie „nicht mehr durch den Teich durchfischen können“, sagt sie.

Bürgermeister hat die Nase voll vom Streit

Ganz anders sieht das Initiator Kannegießer: „Alle unsere drei Kinder haben mit fünf Jahren schwimmen gelernt, eines übrigens mit dem Kind von gegenüber.“ Erst, als die Sprösslinge sicher schwimmen konnten, durften sie überhaupt in den Dorfteich, so der Plattform-Initiator.

Baruths Bürgermeister Peter Ilk (parteilos) hat vom Streit in Groß Ziescht die Nase voll. Er erklärt gegenüber der MAZ, wegen der Eltern-Beschwerden habe sich die Stadt bei ihrem Sozialversicherer erkundigt. „Das Ergebnis: Aus versicherungstechnischen Gründen müssen wir nun darauf verweisen, dass dort nur noch auf eigene Gefahr gebadet werden kann.“ Verstehen kann er die Groß Zieschter nicht; „in allen unseren ,Bergdörfern’ haben wir solche Löschwasserteiche für die Feuerwehr, und überall finden die Leute vor Ort eine Regelung. Was sollen wir da eingreifen? Die Leute wissen in ihrem Dorf am besten, was sie wollen“, so der Rathauschef. Warum das in Groß Ziescht anders ist, wisse er nicht.

Für Tilo Kannegießer steht jetzt fest: „Ich mache mich auf die Socken und frage alle Eltern im Dorf, was sie wollen. Für das Mehrheitsergebnis sollten wir uns als Ortsbeirat dann stark machen.“

Von Jutta Abromeit