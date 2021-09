Großbeeren

Am Dienstagabend stürzte ein stark betrunkener Radfahrer auf der L 76 in Großbeeren. Kurze Zeit später traf die Polizei ihn auf der Kreisstraße in Richtung Genshagen an. Der Verletzte lehnte eine Behandlung durch den Rettungsdienst ab. Er wurde zum Polizeirevier gebracht, um dort eine Blutprobe abzugeben. Die Polizei untersagte dem alkoholisierten Mann, erneut auf sein Fahrrad zu steigen.

Von MAZonline