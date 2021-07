Großbeeren

Die Evangelische Kirchengemeinde aus Großbeeren ruft auch in diesem Jahr dazu auf, für ihr Hilfsprojekt in Bosnien zu spenden. Noch bis zum 3. September können Menschen der Region der Kirchengemeinde Sach- oder Geldspenden zukommen lassen, die im Oktober von freiwilligen Helfern nach Bosnien gebracht werden. Die Hilfsaktion aus Großbeeren hat eine langjährige Tradition: Bereits zum 18. Mal startet der Konvoi, der vor allem Roma unterstützt.

In der Pfarrscheune sammelt die Kirchengemeinde die Spenden. Quelle: Lisa Neugebauer

In diesem Jahr sehen sich die freiwilligen Helfer des Projekts allerdings heftiger Kritik in den sozialen Netzwerken ausgesetzt. Unter dem Spendenaufruf kommentierten einige, die Bosnien-Hilfe sei in diesem Jahr angesichts der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz „fehl am Platz“. „Wäre es nicht wichtiger erst mal hier bei uns zu helfen??? Soooooo viele Menschen haben alles verloren und brauchen unsere Hilfe“, schreibt ein Nutzer auf Facebook. Dazu ein wütendes Smiley. Eine andere Nutzerin findet: „Gerade als Christ muss man hier Prioritäten setzen. Ich denke, Gott wird das verstehen.“

Die Gemeindemitglieder sind entsetzt über diese Reaktionen auf den Spendenaufruf. „Man darf doch nicht das eine gegen das andere ausspielen“, sagt Daniela Belitz, die in der Kirchengemeinde für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. „Jeder kann doch selbst entscheiden, für wen er spenden möchte.“ Auch Gemeindemitglied Anne-Katrin Hennig, die zum ersten Mal beim Bosnien-Projekt hilft, ist schockiert darüber, dass die Hilfe für Bosnien von einigen Mitbürgern gegenüber der Hilfe für Deutschland herabgesetzt wird. „Dem die Wichtigkeit abzusprechen ist einfach furchtbar“, sagt sie.

Auch in Bosnien sei die Hilfe noch immer dringend nötig, bestätigt auch Pfarrer Christian Manntz. „Wir haben dort ein langfristiges Ziel, das wir nicht einfach sausen lassen werden“, sagt er. Die Hilfe aus Großbeeren kommt vor allem Roma-Kindern, Behinderten und älteren Bedürftigen zu Gute. Um Kindern eine gute Bildung zu ermöglichen, damit sie aus der Armut ausbrechen können, unterstützt die Kirchengemeinde den Verein Otaharin in Bosnien mit Hilfspaketen: darin unter anderem gespendete Kleidung, Bettwäsche, Handtücher, Hygieneartikel, Tee und Kekse. „Vor allem Kleidung für Jungen von sechs bis 16 Jahre können wir immer gut gebrauchen – davon kommt meist zu wenig“, sagt Pfarrer Manntz.

Zum 18. Mal wird Pfarrer Christian Manntz einen Konvoi mit Hilfsgütern von Großbeeren nach Bosnien bringen. Quelle: Lisa Neugebauer

Seit 2018 unterstützt die Kirchengemeinde zusätzlich junge Menschen aus dem Schulprogramm mit einem Stipendium: 50 Euro im Monat ermöglichen derzeit vier Stipendiaten den Besuch einer weiterführenden Schule oder einer Berufsausbildung. Eine Bosnierin sei mit Hilfe des Stipendiums gerade mit der Ausbildung zur Krankenschwester fertig geworden, eine andere mit der zur Gärtnerin, erzählt Manntz. „Da wollen wir unbedingt weiterarbeiten.“

Die Hilfsgüter werden zuvor sortiert. Quelle: Lisa Neugebauer

Noch bis zum 3. September können Spenden abgegeben werden. Quelle: Lisa Neugebauer

Unter anderem für die Stipendiaten, aber auch für die Anschaffung von Lehrmitteln und Bastelmaterial, den Ankauf von Brennholz und den Transport der Hilfsgüter benötigt die Kirchengemeinde Geldspenden. In der Corona-Pandemie sei das eine Herausforderung, sagt Pfarrer Manntz. „Veranstaltungen wie der Scheunen-Rock, bei dem wir normalerweise Geld für das Projekt sammeln, können nun schon zum zweiten Mal nicht stattfinden. Dadurch ist die Finanzierung viel schwieriger.“ Und auch die vielen Helfer, die die Spenden sortieren und verpacken, unter Pandemie-Bedingungen zu koordinieren, sei nicht so einfach. „Das Engagement ist aber weiterhin groß“, sagt der Pfarrer. Daran änderten auch die Kommentare in den sozialen Netzwerken glücklicherweise nichts.

Wer für das Bosnien-Projekt Spenden beitragen will, kann diese bis 3. September täglich im Gemeindehaus abgeben. Die Kirchengemeinde bittet, kein Schulmaterial, keine Elektrogeräte, keinen Kaffee und keine Schokolade mitzubringen. Wer Geld spenden möchte, kann das per Überweisung an IBAN DE27100900007273184001, BIC BEVODEBB mit dem Verwendungszweck „Bosnien-Hilfe“ tun.

Von Lisa Neugebauer