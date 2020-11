Großbeeren

Am Mittwoch startet der Förderverein der Großbeerener Kita Kunterbunt seine erste und einzige Aktion in diesem Jahr: Mit einem Weihnachts-Losbaum will er in der Adventszeit eine besondere Freude machen. Drei Tage lang können Kinder und Eltern im Foyer der Kita Lose kaufen, die dort an einem Tannenbaum hängen. Auf jedem Los ist eine Nummer, und am 4., 11. und 18. Dezember tauschen die Mitglieder des Fördervereins sie gegen Preise um. Zwei Euro kostet ein Los – und jedes gewinnt, verspricht der Verein. Spielzeug, Restaurant- und Wildpark-Gutscheine oder Bücher und Bastelsachen verbergen sich zum Beispiel dahinter.

Preise waren für Sommerfest gedacht

Die Idee sei entstanden, weil der Förderverein der Kita bereits Anfang des Jahres Firmen und Geschäfte nach Preisen für die jährliche Tombola des Sommerfestes angefragt habe, sagt Anne Hennig vom Förderverein. „Das hatte sehr gut funktioniert: Mehr als 200 Gutscheine und Sachgeschenke hatten wir bereits zusammen.“ Doch dann kam Corona und alle Veranstaltungen mussten ausfallen. „Das Sommerfest fiel flach, der Laternenumzug fiel flach und nun auch die Weihnachtsfeier“, sagt Hennig.

Anzeige

Gemeinschaftliches Ereignis

Damit die Preise nicht nur rumliegen, dachte sich der Förderverein nun den Weihnachts-Losbaum aus. „Das war toll, wie Erzieher und Kinder mitgemacht haben“, sagt die Mutter. Die Kinder der Kita Kunterbunt haben die mehr als 200 Sterne, Herzen und Weihnachtskugeln ausgeschnitten, die nun als Lose herhalten. Zudem habe die Kita alles schön hergerichtet. „Die Vorfreude auf die Aktion ist sehr groß“, sagt Hennig. Kurz nach Ankündigung habe die Mutter bereits viele Fragen bekommen – etwa jene: Wie viele Lose darf ich denn kaufen? „Man merkt, dass sich alle freuen, dass überhaupt etwas stattfinden kann – und wir freuen uns natürlich auch.“ Beim Anblick des geschmückten Baums sei ihr das Herz aufgegangen, sagt Hennig. „In diesem Jahr ist so ein gemeinschaftliches Event vielleicht noch etwas bedeutender.“

Lesen Sie auch

Von Lisa Neugebauer