Kurz vor Weihnachten wird es noch einmal unruhig im politischen Großbeeren: Drei Gemeindevertreter haben sich am Freitag zu einer neuen Fraktion zusammengeschlossen – Isabelle Wehlmann, Claudia Blume-Rottenbiller und Jan Bartoszek bilden nun das „Unabhängige Bündnis“. Das teilten sie in einer Presseerklärung mit. Zu den Gründen wollten alle drei keine Angaben machen. „Wir nutzen jetzt die politische Weihnachtspause, um uns zu organisieren und werden pünktlich im neuen Jahr unsere Arbeit in der Gemeindevertretung aufnehmen“, teilte Wehlmann lediglich mit. Sie hat den Vorsitz der dreiköpfigen Fraktion übernommen.

Alle drei Fraktionsmitglieder sind parteilos

Wehlmann war erst Ende Oktober aus der CDU/FDP-Fraktion Großbeeren sowie aus dem CDU-Ortsverband und aus der Partei ausgetreten. Erst ein Jahr zuvor war sie in die CDU eingetreten, nachdem sie der Wählergruppe „Wir für Großbeeren“ (WfG) den Rücken gekehrt hatte. Nach ihrem CDU-Austritt im Oktober hatte sie angekündigt, sich als parteiloses Mitglied wieder der WfG anzuschließen.

Wie jetzt bekannt wurde, hat auch Jan Bartoszek in der vergangenen Woche seinen sofortigen Austritt aus der FDP erklärt. Über die Gründe sowie seine weitere Arbeit im Kreistag wollte er zunächst nichts sagen. Bartoszek wird als Parteiloser den stellvertretenden Vorsitz der Fraktion „Unabhängiges Bündnis“ übernehmen. Auch Claudia Blume-Rottenbiller hat die Wählergemeinschaft WfG vor einigen Wochen verlassen. Sie tritt daher ebenfalls parteilos in die neue Fraktion ein. Blume-Rottenbiller ist die Vorsitzende der Gemeindevertretung und wird dieses Amt auch weiter ausführen.

Politiker erheben gegenseitig Vorwürfe

Dass es in der Gemeindevertretung schon seit Längerem hinter den Kulissen brodelt, hatte sich immer mal wieder angedeutet. Zuletzt hielt Martin Görler-Czarnecki ( CDU/FDP-Fraktion) am Donnerstagabend ein Statement in der Gemeindevertretersitzung, in dem er zu mehr Miteinander und einer professionellen Zusammenarbeit aufrief. „Meiner Meinung nach fehlt es hier bei einigen Gemeindevertretern entweder am Verständnis für gegenseitigen Respekt oder es sind eindeutig nicht vermittelte Verhaltensregeln, die für im Team denkende Menschen schwer bis gar nicht nachvollziehbar sind“, sagte er. Missgunst, Hass, Hetze und Lügen würden in vielen Teilen die Zusammenarbeit bestimmen.

Jemand, der in diesem Zusammenhang immer wieder in den Fokus der Gemeindevertreter rückt, ist der WfG-Vorsitzende Dirk Steinhausen. Bereits in der Vergangenheit war er immer mal mit anderen Gemeindevertretern aneinandergeraten, die ihm Egoismus vorwerfen und, dass mit ihm vormals undenkbarer, politischer Streit in die Gemeinde kam. Zusätzlich brachten kürzlich der Rücktritt von WfG-Mitglied Detlev Siegmann sowie die Suspendierung der Feuerwehr Diedersdorf Unruhe in die Gemeinde.

Steinhausen wirft mangelndes Engagement vor

WfG-Vorsitzender Steinhausen hat eine ganz andere Erklärung für die Austritte von Wehlmann und Blume-Rottenbiller aus seiner Fraktion: Er glaubt, dass die Mandatsträger „sich mit der Arbeitsbelastung und den Gestaltungsmöglichkeiten“ nicht arrangieren konnten, teilte er in einer Presseerklärung mit. Und weiter: Nach der Kommunalwahl 2019 seien „Personen in das Kommunalparlament über die Listen einrücken, die möglicherweise nicht den Zielen der Wählerinitiative entsprechen oder nicht die notwendigen Fähigkeiten für die Mandatsausübung mitbringen.“ Außerdem wirft er seinerseits den „großen Parteien“ vor, aus „persönlichen Befindlichkeiten“ gehandelt zu haben. „Im gesamten Jahr 2020 waren die Spannungen innerhalb der Gemeindevertretung spürbar, man beschäftigte sich lieber mit sich selbst als mit Sacharbeit am Bürger“, teilte er mit. Zumindest in diesem Punkt scheinen sich alle einig zu sein.

