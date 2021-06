Großbeeren

In Großbeeren vergeht derzeit keine Gemeindevertretersitzung ohne Bezug auf die Streitigkeiten zwischen Gemeindevertretung und Bürgermeister. Erst rügt die Gemeindevertretung den Verwaltungschef, dann kontert dieser mit einem von Anschuldigungen durchsetzten „Bericht des Bürgermeisters“. Diese wiederum streitet die Gemeindevertretung kurz darauf in einem 16-Seiten-Papier ab und gibt Tobias Borstel (SPD) die Schuld daran, dass in der Gemeinde nichts so läuft, wie es soll. Der sagt öffentlich, das sei alles genau andersrum.

Kurz vor der morgigen Sitzung haben sich die Gemeindevertreter nun wieder etwas Neues überlegt: Laut einem Dokument, das der MAZ vorliegt, wollen sie mit dem Bürgermeister eine Vereinbarung schließen, die zu „spürbaren Verbesserungen der Zusammenarbeit“ und einer „Umkehr“ hin zur gemeinsamen Sacharbeit führen sowie der Zusammenarbeit eine „weitere Chance“ einräumen soll. Diese sei derzeit nämlich auf einem „Tiefpunkt angelangt“, die Kommunikation sei geprägt von „gegenseitigem Misstrauen und Vorwürfen“. „Beide Seiten eint dennoch die Absicht für die gleiche Sache ,zu kämpfen’, die Gemeinde Großbeeren ,voranzubringen’ und Erreichtes nicht zu verspielen“, heißt es in dem Schreiben.

Vereinbarung stellt Forderungen an Verwaltung

Um die Zusammenarbeit wieder möglich zu machen, stellt die Gemeindevertretung acht „Ziele“ auf, an die sich wohl künftig alle halten sollen. Doch satt die Regeln für beide Seiten aufzustellen, sind die Punkte fast ausschließlich Forderungen an die Verwaltung und den Bürgermeister. Diese soll laut dem ersten Punkt die Vorwürfe aus dem „Bericht des Bürgermeisters“ zurücknehmen und sich öffentlich entschuldigen. Darin hatte dieser unter anderem gesagt, die Gemeindevertretung würde rechtswidrige Beschlüsse fassen, was diese bestreitet.

Außerdem wird die Verwaltung in der Vereinbarung aufgerufen, Sitzungsunterlagen „rechtzeitig und vollständig“ aufzuarbeiten, „sämtliche Anfragen“ der Gemeindevertretung abzuarbeiten und einen „plausiblen Zeitplan“ für nicht umgesetzte Beschlüsse vorzulegen. Auch das waren immer wieder Kritikpunkte. Der Bürgermeister hingegen sagt, die Gemeindevertreter würden die Verwaltung mit zu vielen Anfragen an ihrer Arbeit hindern. Laut Schreiben soll Bürgermeister Borstel außerdem „möglichst an jedem Fachausschuss“ teilnehmen oder den „Informationsfluss in die Fachbereiche der Verwaltung“ sicherstellen, zudem die Gemeindevertreter „rechtzeitig“ von Vorhaben unterrichten und im Bericht des Bürgermeisters nur über wesentlich Gemeindeangelegenheiten informieren.

Einzig der Punkt „Unterlassung jeglicher Vorwürfe – auch in der Öffentlichkeit – stattdessen lösungsorientierte, faire und respektvolle Kommunikation“ könnte bei dieser „Vereinbarung“ beide Seiten betreffen. Trotzdem erklärt die Gemeindevertretung abschließend: Ziel der Vereinbarung sei „der erklärte Wille“, das „übernommene Mandat im besten Sinne für die Gemeinde Großbeeren einzusetzen und Schaden abzuwenden“ – und zwar „in gemeinsamen und einvernehmlichen Handeln auf beiden Seiten“.

Von Lisa Neugebauer