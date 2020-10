Großbeeren

Die Großbeerener Gemeindevertreterin Isabelle Wehlmann ist am Sonntag aus der CDU/FDP-Fraktion Großbeeren, dem CDU-Ortsverband und der Partei ausgetreten. Das teilte sie in einer Presseerklärung mit. Als Grund nannte sie „unterschiedliche politische Standpunkte“. Sie habe eine andere Vorstellung von Meinungsfreiheit und Demokratie, sagte sie auf MAZ-Anfrage. Zu Einzelheiten wollte sich die Kommunalpolitikerin nicht äußern.

„Das war eine Erfahrung und jede Fraktion oder Partei hält es anders, das ist auch gut so“, teilte sie mit. Es habe „einfach nicht gepasst“, das sei aber nicht schlimm. „Ich danke der CDU/FDP-Fraktion für den politischen Austausch und die Erfahrung.“ Wehlmann bleibt parteilos, will sich aber der „Wir für Großbeeren“-Fraktion anschließen.

Gemeindevertreterin ist als Erzieherin tätig

Wehlmann trat vor einem Jahr in die CDU Großbeeren ein. Davor war sie Mitglied der Wählergruppe „Wir für Großbeeren“. Sie arbeitet seit fast sechs Jahren als Erzieherin in einer Kindertagesstätte in Großbeeren.

Von Lisa Neugebauer