Großbeeren

Am schönsten waren die Fahrten. Da muss Doris Pohlanz nicht lange überlegen. „Dort waren wir wie eine große Familie“, sagt die ehemalige Leiterin des Großbeerener Jugendclubs. Bei den Reisen an die Ostsee oder an den Helenesee seien die Kinder und Jugendlichen aus sich herausgekommen. „Wir hatten ganz viele Gespräche“, so Pohlanz. Aber auch vor Ort in Großbeeren gab einiges, das ihr in den 27 Jahren beim Jugendclub am Herzen lag: Das Graffitiprojekt, Kinobesuche und Bowling-Ausflüge, Feiern zu Fasching oder Weihnachten.

Nun ist sie jedoch zu Ende gegangen, Doris Pohlenz’ Zeit als Jugendclubsleiterin. Kürzlich wurde die 65-Jährige in den Ruhestand verabschiedet, zum Abschluss gab es eine Feier. „Da kamen ehemalige Jugendliche, die jetzt teilweise selbst Eltern sind“, sagt die Sozialpädagogin beim Gespräch vor ihrer ehemaligen Wirkungsstätte. Besonders gefreut habe sie, dass sie so viele Danksagungen erhalten habe.

Mit Jugendlichen durch Höhen und Tiefen

Schließlich waren es nicht nur Höhen, die sie mit ihren Schützlingen erlebte. Auch Tiefen waren zu bewältigen: Streit, Liebeskummer, Schicksalsschläge. „Ich habe mir dann die Zeit genommen und ihnen zugehört“, sagt sie. „Ich konnte sie doch nicht fallen lassen“. Durch lange Gespräche hätten sie sich geöffnet; gemeinsam wurde dann nach Lösungen gesucht. Überhaupt sei es wichtig, Kindern und Jugendlichen stets das Gefühl zu geben, dass sie offen reden können. Eltern würde sie deshalb immer raten, Kindern das dafür nötige Vertrauen entgegenzubringen. Denn: „An erster Stelle steht immer das Reden“.

Der Großbeerener Jugendclub in der Teltower Straße.. Quelle: Johanna Apel

Dabei gingen viele Geschichten nicht spurlos an ihr vorbei. „Jedes Problem bewegt dich selbst“, sagt die Blankenfelderin. Gerade zu Beginn ihrer Arbeit habe ihr das zu schaffen gemacht. Überhaupt hätte sie anfangs gar nicht gedacht, so lange an der Stelle zu bleiben, erinnert sie sich. Die gelernte Chemielaborantin hatte sich in den 90er Jahren noch einmal für einen anderen Weg entschieden: Nach Elternzeit und Beschäftigung in einem Asylbewerberheim schwenkte sie zur Arbeit mit Kindern und Jugendlichen um.

Seit 1994 im Jugendclub Großbeeren

1994 stieß die gelernte Sozialpädagogin zum Großbeerener Jugendclub. Mit der Zeit habe sie gelernt, die Probleme nicht mehr so nah an sich heranzulassen, erinnert sie sich. Und obwohl sie anfangs noch dachte, im Alter vielleicht weniger Verständnis für die Jugend aufbringen zu kommen, sei das Gegenteil der Fall gewesen. „Man wächst mit dem Kindern und Jugendlichen mit.“

Und doch bleibt ein Wermutstropfen, als Doris Pohlenz am Donnerstag Bilanz zieht: Wäre es nach ihr gegangen, sagt sie, hätte sie die Stelle gerne noch ein wenig länger ausgefüllt - bis zum nächsten Frühjahr. Doch dafür habe ihr der Rückhalt seitens der Gemeinde gefehlt. Besonders getroffen hätten sie Vorwürfe, sie habe zu wenig mit den Kindern und Jugendlichen gemacht. Die Gemeinde selbst äußerte sich auf MAZ-Anfrage nicht dazu.

Doris Pohlenz hat Pläne für die Zeit danach

Die 65-Jährige ist hingegen noch voller Tatendrang: An einen Ruhestand in Haus und Garten sei gar nicht zu denken, sagt sie. „Ich will auf jeden Fall weitermachen.“ Nach einer kleinen Pause will sie sich ehrenamtlich engagieren – wo genau, weiß sie noch nicht. Doch eines steht schon fest: „Auf jeden Fall etwas mit Kindern und Jugendlichen.“

Von Johanna Apel