Großbeeren

Eine Schülerin der Otfried-Preußler-Schule in Großbeeren ist nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte die Gemeinde heute mit. Die Drittklässlerin befindet sich bereits seit Donnerstag in Quarantäne, weitere Maßnahmen hat das Gesundheitsamt bisher jedoch noch nicht ergriffen. Erst am Abend will sich der Landkreis zu Details äußern.

Gemeinde informiert über Facebook

Die Gemeinde Großbeeren schrieb auf ihrer Facebook-Seite, der Landkreis habe auch am Dienstag mehrere neue Fälle bestätigt – darunter auch die Schülerin der Otfried-Preußler-Schule. „Wir befinden uns eng in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Landkreises“, hieß es weiter. Demnach sollen in den kommenden Tagen Mitschülerinnen und Mitschüler sowie Hortkinder getestet werden, um weitere Erkrankungen auszuschließen oder um die Infektionswege zu stoppen. „Die betreffenden Kinder werden von der Schule, vom Hort beziehungsweise vom Gesundheitsamt gesondert über die Testung informiert“, hieß es weiter.

„Wir alle waren und sind uns bewusst, dass die Pandemie noch nicht vorbei ist und mit Hochfahren des gesellschaftlichen Lebens neue Infektionen sehr wahrscheinlich sind“, schrieb die Gemeinde auf Facebook. Umso wichtiger sei es, besonnen mit der Situation umzugehen.

Mangelnde Kommunikation vom Landkreis

In einer Mitteilung an die Gemeindevertreter schrieb die Gemeinde zudem, sie könne und solle aktuell nichts unternehmen. Maßnahmen stünden ausschließlich in der Zuständigkeit des Landkreises. „Wir könnten lediglich Schule, Kitas und Hort informieren; diese Information ist auch unverzüglich durch die Gemeindeverwaltung erfolgt.“

Weißer hieß es: Im Laufe des Vormittags habe die Gemeindeverwaltung eine Vielzahl von Gesprächen, unter anderem mit dem Schulleiter und dem Gesundheitsamt geführt, um weitere, detailliertere Informationen zu erhalten und die weitere Vorgehensweise und etwaige Maßnahmen zu besprechen. Hierbei habe die Gemeinde lediglich die bisher nicht offiziell bestätigte Aussage des Landkreises erhalten, dass am Mittwoch Corona-Testungen von den Schülern der betroffenen Klasse und allen Hortkindern, die am vergangenen Dienstag anwesend waren, in der Mehrzweckhalle der Gemeinde Großbeeren durchgeführt werden sollen.

„Es ist festzustellen, dass die Informationspolitik und auch die Vorgehensweise des Landkreises aus Sicht der Gemeinde Großbeeren hier ungenügend und zum Teil nicht nachvollziehbar ist und der Landkreis offensichtlich für den nicht gänzlich unerwarteten Fall keine klaren Vorgaben oder Handlungsempfehlungen für Städte und Kommunen oder auch Schulträger erarbeitet hat“, schreibt die Gemeinde. „Die Situation ist in dieser Form auch für die Gemeindeverwaltung äußerst unbefriedigend.“

Eltern sind im Unklaren

Auch Gemeindevertreter Daniel Krause ( Bündnis 90/Die Grünen), der bis vor kurzem Elternsprecher an der Otfried-Preußler-Schule war, bemängelt die fehlenden Informationen vom Landkreis. „Die Kommunikation war unterirdisch“, sagt er. „Die Mühlen haben dort meines Wissens sehr spät angefangen zu mahlen.“ Bis auf einen kurzen Elternbrief der Schule und die Facebook-Nachricht der Gemeinde seien die Eltern noch im Unklaren, sagt Krause. Niemand wisse derzeit sicher, wer getestet werde und wann.

Zahl der Infizierten wächst

Bereits am Freitag hatte der Landkreis Teltow-Fläming mitgeteilt, dass mindestens vier der zwölf Menschen mit Neuinfektionen in der vergangenen Woche aus Großbeeren kommen. Drei der Infektionen registrierte das Gesundheitsamt im Übergangswohnheim, ein weiterer Fall konnte damit in Zusammenhang gebracht werden. Am Montag dann die Information: Am Sonntag und Montag wurden weitere zehn Personen positiv auf das Virus getestet. Fast alle Neuinfektionen sind in der Gemeinde Großbeeren aufgetreten, hatte der Landkreis mitgeteilt.

Von Lisa Neugebauer