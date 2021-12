Großbeeren

Räuchermännchen leisten zum Jahresende ihren unverzichtbaren Beitrag zur Weihnachtsstimmung in den Brandenburger Wohnstuben. Auch bei Uwe Kober haben die hölzernen Gesellen ihren großen Auftritt. In Regalen stehen jedes Jahr 20 Räuchermänner im Fenster; unter anderem ein ellenlanger Petrus, der bei den Kindern sehr beliebt ist. Den Rest des Jahres qualmen sie im Keller bei ihren zahlreichen Artgenossen.

Dicht bei dicht warten die Räuchermännchen auf ihren großen Auftritt zu Weihnachten. In jedem Jahr sind andere dran. Quelle: Heidrun Voigt

Mehr als 1500 „Raachermannel“ besitzt der leidenschaftliche Sammler. In 13 Glasvitrinen, die vom Boden bis zu Decke reichen, bewahrt er seine Schätze auf. Der 71-jährige Großbeerener entdeckte seine Liebe zur erzgebirgischen Volkskunst in den siebziger Jahren. Eine Leidenschaft, der zu DDR-Zeiten nur derjenige richtig frönen konnte, der für die Bückware was zu bieten hatte. Uwe Kober hatte. „Zweimal im Jahr habe ich den Anhänger vollgeladen und bin mit dem Auto runter ins Erzgebirge“, erzählt er. Waschbecken, Apfelsinen, Autoteile und anderes an Bord ging es Richtung Süden. Als Handwerker hatte er Beziehungen: „Vitamin B“.

Selbst bei Räuchermännchen gibt es eine Frauenquote

„Die Männchen, die ich nach Hause gebracht habe, waren nur für mich, für mein Hobby“, betont Kober. Nachtwächter, Hirte, Polizist, Bergmann, Drehorgelspieler, Schornsteinfeger, Jäger und und und. Natürlich hat bei den Räuchermännern seiner Sammlung auch die Frauenquote Einzug gehalten, beispielsweise mit der Knödelfrau. Sie darf zwar nicht aus dem Mund rauchen, dafür dampfen um so mehr ihre kugelrunden Teiglinge. Kobers ältestes Stück zählt 140 Jahre, hat Arme und Füße aus Teig. Es ist für ihn seine blaue Mauritius, auch wenn die Polizistenfigur kein Idealbild abgibt.

Ein weiteres Lieblingsstück ist ein Räuchermännchen von 1885 des Herstellers Zenker. Es ist ein Feuerwehrmann, der eigentlich als Brennholz enden sollte, weil er lange draußen stand und das Holz gerissen war. Uwe Kober hat ihn restaurieren lassen. Stolz erklärt er, dass eine kleine Version des Feuerwehrmanns im Kunstgewerbemuseum Seiffen stehe, er aber die größere besitze. Ein Prachtstück ist der 1,85 Meter große geböttcherte Jäger mit seiner Pfeife.

Zu jedem Räuchermännchen hat der Sammler eine Geschichte parat. Quelle: Heidrun Voigt

„Der Lehrer Lempel und der Wichtel waren meine ersten Räuchermännchen. Das war 1971“, erinnert sich Kober. Er erzählt, dass ein Freund Nussknacker gesammelt habe. Als dieser Kober zum ersten Mal zu den Kunsthandwerkern im Erzgebirge mitnahm, packte den Mann die Sammelleidenschaft. „Im Laufe der Jahre habe ich dort viele Menschen kennen und schätzen gelernt, darunter wahre Künstler“, sagt Kober nachdenklich.

Auch Virologe Christian Drosten gibt es schon als Räuchermännchen

Der Sammler hat sich intensiv mit der Geschichte der Räuchermännchen beschäftigt. Jede seiner Figuren ist katalogisiert – mit Foto und Herstellerangaben. Bis 1990 hat der Großbeerener Räuchermännchen zusammengetragen, dann war Schluss. „Bei dem heutigen Angebot ist das ja keine Kunst mehr. Da braucht man nur genügend Geld“, meint er.

Nur manchmal packt Uwe Kober doch noch das Sammelfieber: Seine letzte Neuanschaffung qualmt auf dem Wohnzimmertisch. Sie trägt einen weißen Kittel und steht auf einem Coronavirus – es ist Virologe Christian Drosten.

Von Heidrun Voigt