Seit etwa einem Jahr betreiben Hakan und Serkan Akdaḡ am Ruhlsdorfer Weg im Großbeerener Ortsteil Birkenhain einen Autohof und eine Tuning-Werkstatt. Zum Unmut der beiden Brüder beschwert sich ein Nachbar allerdings immer wieder über Lärm- oder Lichtbelästigung, über den Verkehr auf dem Hof oder die Veranstaltungen. „Er versucht wirklich alles, ruft auch oft die Polizei und das Ordnungsamt“, sagt Hakan Akdaḡ. Auch Illegalität habe er ihnen schon vorgeworfen.

Tatsächlich könnte es nun sein, dass die Werkstatt nie hätte eröffnet werden dürfen. Denn für die Nutzung als solche gebe es weder eine Baugenehmigung noch einen Bauantrag, teilte der Landkreis auf Anfrage des Abgeordneten und Großbeerener Gemeindevertreters Jan Bartoszek ( FDP) mit. Das Gebäude sei bisher immer als Lagergebäude genutzt worden, hieß es dort weiter. Laut brandenburgischer Bauordnung muss der Eigentümer bei Nutzungsänderungen bei der Bauaufsicht eine Baugenehmigung beantragen, die Bewilligung Bedarf das Einvernehmen der Gemeinde. Da das nicht erfolgt sei, werde an dem Standort „eine zumindest formell illegale Werkstatt betrieben“, hieß es in der Antwort des Landkreises.

„Wir haben unser Gewerbe überall ordnungsgemäß angemeldet“

Hakan und Serkan Akdaḡ sind von dieser Aussage überrascht. Sie haben das Gebäude nur gemietet, im Vertrag sei aber eindeutig geklärt, dass sie die Tuning-Werkstatt und den Autohof betreiben könnten. „Wir haben unser Gewerbe auch überall ordnungsgemäß angemeldet“, sagt Hakan Akdaḡ. „Das wurde doch auch von allen Aufsichtsbehörden überprüft.“ Tatsächlich könnten die beiden Brüder nun Leidtragende durch Versäumnisse des Vermieters werden. Denn der Bauantrag – und die dazugehörige Betriebsbeschreibung – bei Nutzungsänderung ist auch nötig, um Anforderungen zum Beispiel bezüglich des Immissionsschutzes, Gewässerschutzes und Arbeitsschutzes zu prüfen und zu regeln. Eine Werkstatt hat dahingehend schließlich ganz andere Voraussetzungen als Lagerräume.

Großbeerens Bürgermeister Tobias Borstel ( SPD) verlangt, das Unternehmen der Brüder Akdaḡ zu schließen. Dafür zuständig ist allerdings der Landkreis. „Uns als Gemeinde sind hier die Hände gebunden“, teilte Borstel mit. „Wir warten bereits seit Monaten darauf, dass hier seitens des Landkreises gehandelt wird.“ Dieser hat bisher jedoch nichts unternommen.

Bauantrag kann nachträglich gestellt werden

In der Antwort auf die Landkreis-Anfrage heißt es, die Untere Bauaufsichtsbehörde müsse zunächst „den ordnungsrechtlich Verantwortlichen“ – also den Grundstückseigentümer – anhören. Dieser könne dann nachträglich einen Bauantrag stellen. „Kann eine Baugenehmigung erteilt werden, wäre die Autowerkstatt legalisiert“, hieß es in dem Schreiben des Landkreises. Sei das Bauvorhaben dagegen unzulässig oder werde überhaupt kein Bauantrag gestellt, würden die Behörde die Schließung durchsetzen. Ob der Eigentümer bereits befragt wurde, wollte der Landkreis auf MAZ-Anfrage mit Berufung auf ein „konkretes laufendes Verwaltungsverfahren“ nicht mitteilen.

Bürgermeister Borstel schließt aus, dass die Gemeinde ihr Einverständnis zum Werkstattbetrieb gibt. „Es lässt zu hoffen, dass der Landkreis hier im Nachgang die Illegalität nicht noch legalisiert und dem Treiben endlich ein Ende setzt“, teilte er mit. Bevor es zu einer Nutzungsuntersagung komme, werde aber zunächst der Betreiber angehört, hieß es vom Landkreis. Hakan und Serkan Akdaḡ haben dahingehend noch nichts von den Behörden gehört und hoffen das Beste. Schließlich seien sie auch keine klassische Werkstatt, sagt Serkan Akdaḡ. Sie werden sich nun trotzdem mit ihrem Vermieter in Verbindung setzen.

