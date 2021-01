Großbeeren

Drei statt 12: Aufgrund der Corona-Pandemie musste der Großbeerener Kulturverein fast alle seiner Veranstaltungen im vergangenen Jahr absagen. Lediglich ein Krimi-Dinner im Januar, eine Lesung mit Beate Vera im Februar und der Kleinbeerener Musiksommer waren übrig geblieben. Für die Vereinsmitglieder ist das eine schmerzhafte Bilanz. „Wir hatten vieles geplant – einiges verschoben und dann noch mal verschoben und schließlich abgesagt“, sagt der zweite Vereinsvorsitzende Jürgen Mittag. Für die erste Hälfte des Jahres 2021 hat der Kulturverein gar nicht erst angefangen zu planen. „Das wäre uns zu leichtsinnig“, sagt Vorstandsmitglied Georg Leiser.

„Die Kultur live zu erleben fehlt mir sehr“

Über ein Jahr lang fällt das kulturelle Programm in Großbeeren damit quasi völlig weg – und nicht nur dort. Denn auch die umliegenden Städte, nicht zuletzt der Nachbar Berlin, konnten seit einem dreiviertel Jahr kaum Theater-, Kunst- oder Musikveranstaltungen anbieten – und wer weiß, für wie lange noch.

Wie geht es einem Kulturverein ohne Kultur? „Es schmerzt“, sagt Leiser. Vor der Pandemie ging er mindestens einmal in der Woche in die Oper, zu einem Konzert oder ins Theater, jetzt muss er auf alles verzichten. „Die Kultur live zu erleben fehlt mir sehr“, sagt er. Neulich habe er sich eine Uraufführung von Richard Wagners „ Lohengrin“ im Fernsehen angeschaut. „Das ist aber einfach nicht das Gleiche“, sagt Leiser. Trotzdem sei das immer noch besser als nichts.

Künstler wollen auftreten

Doch nicht nur privat leiden Leiser und Mittag unter dem Kultur-Stillstand, auch für den Verein sei die Situation mehr als unbefriedigend. Schließlich habe dieser sich 2009 auch gegründet, um Kultur nach Großbeeren zu bringen. „Damit die Leute nicht immer nach Berlin müssen“, sagt Mittag. Dass die Großbeerener nun weder in der Gemeinde noch in der Hauptstadt Theater, Konzerte und Kunst erleben können, sieht er kritisch. „Das birgt die Gefahr der ideellen und materiellen Verluste“, sagt er. Denn der Staat würde sich schwer damit tun, die Kulturszene ausreichend zu würdigen und finanziell zu unterstützen. „Dabei spielt Kultur so eine große Rolle“, sagt Mittag. Viele Menschen hätten im kulturarmen Jahr 2020 erst gemerkt, wie stark Kultur im eigenen Leben fehlt. „Wir hören schon immer wieder die Frage: ,Wann passiert endlich wieder was?’“

Das Krimi-Dinner im Januar war ausverkauft. Quelle: Marina Ujlaki (Archiv)

Die Musiker, die sie bereits für 2020 angefragt hatten, wollen sie nach Möglichkeit in der zweiten Hälfte dieses Jahres nach Großbeeren holen, sagen die beiden Vereinsmitglieder. Von den Künstlern habe sich keiner über die Absagen beklagt, sagt Mittag. „Aber wir können an der Frequenz der Anfragen ablesen, dass es vielen nicht gut geht.“ Mit vielen sei der Verein in Verbindung, um ihnen einen Auftritt so schnell wie es geht zu ermöglichen. „Die meisten leben ja davon.“

Gemeindesaal muss voll sein

Zumindest sei der Kulturverein – im Gegensatz zu den Künstlern, aber auch zu vielen Theatern, Konzerthäusern und Kunstausstellungen – nicht kommerziell und könne die Pandemie einfach abwarten. Doch das heißt auch: keine Vereinstreffen, kaum Organisationsaufgaben und eben keine Kulturevents – für die Vereinsmitglieder fällt damit auch ein großes Hobby weg. Veranstaltung nur mit einem Bruchteil der Gäste zu planen – so, dass man sie außerhalb eines Lockdowns unter Corona-Auflagen durchführen könnte – mache für den Kulturverein keinen Sinn, sagt Mittag. „Wir haben ja auch einen Qualitätsanspruch.“ Und das heißt fast immer: Gute Künstler sind teuer. „Der Gemeindesaal muss voll sein, damit die Veranstaltung kostendeckend ist“, erklärt der zweite Vorsitzende. „Alles andere macht keinen Sinn.“ Sei nur etwa ein Drittel im Saal, würden die einzelnen Eintrittskarten zu teuer, sagt Mittag.

Dem Kulturverein bleibt daher nichts anderes übrig, als hoffnungsvoll Richtung Sommer zu blicken. Unter anderem die Festwoche zum 750-jährigen Jubiläum von Großbeeren hat der Verein da im Blick. „Das ist wichtig für die Gemeinde und deren Zusammenhalt“, sagt Mittag, der auch im Veranstaltungsbeirat zum Jubiläumsjahr sitzt.

Das ist 2021 außerdem kulturell in Großbeeren los Neben den Veranstaltungen des Kulturvereins, deren Termine noch nicht feststehen, finden in der Gemeinde Großbeeren anlässlich des Jubiläumsjahres weitere Kulturevents statt: Bereits Anfang des Jahres können Großbeerener sich auf den Kunstwettbewerb vorbereiten. Im April sollen Hobbykünstler ihre Gemälde, Collagen, Fotografien oder Plastiken bei der Gemeinde einreichen, die dann im Mai und Juni ausgestellt und prämiert werden. Wer etwas einreichen will, muss nicht aus Großbeeren kommen, sollte aber unbedingt das Motto „ Großbeeren damals und heute“ in sein Werk einfließen lassen. Eine Altersbegrenzung gibt es nicht. Weitere Informationen finden Interessierte auf www.großbeeren.de/750. Mit dem Musik-Festival am 29. Mai startet die Festwoche, die den Höhepunkt des Jubiläumsjahres bilden soll. Es spielen regionale Bands wie die „Carousselies“ und „Prolog 44“ sowie die AC/DC-Coverband „Jailbreakers“. Am 2. Juni feiert Großbeeren auf dem Gelände des alten Gutshofs im Rahmen der Festwoche zum 750-jährigen Jubiläum den Tag der Kunst und Kultur. Nach der Prämierung der Sieger des Kreativwettbewerbs um 15.30 Uhr führt die Theatergruppe der Otfried-Preußler-Schule um 17 Uhr das Stück „Die kleine Hexe“ auf. Danach – um 19 Uhr – spielt die Bläser-Band „Hauptstadtblech“. Mit einem großen Festumzug am 5. Juni will die Gemeinde den Höhepunkt des Jahres setzen. Vereine, Einrichtungen und Sponsoren sollen unter anderem daran teilnehmen und die Vielfalt von Großbeeren zeigen. Mit dabei ist auch der Kulturverein. Am Wochenende der Festwoche soll noch einmal ausgiebig gefeiert werden. Den Auftakt macht am 4. Juni ein Konzert der Band „Lounge Society“ mit anschließender Party mit DJ Paul Wolf. Zusätzlich sind einige altbekannte Veranstaltungen in Großbeeren geplant: der Scheuenrock der Kirchengemeinde (7.-8.5.), das Siegesfest (27.-29.8.) sowie die Sommergalerie (15.8.) und die Markthallen-Galerie (21.11.) auf Schloss Diedersdorf. Was 2021 sonst noch in Großbeeren los ist, finden Sie hier.

Und auch der Kulturverein selbst will nicht tatenlos bleiben. Neben zwei Kabaretts will er unter anderem auch Gunter Emmerlich und Kammermusiker einladen sowie die Bluesnacht, den Kultursommer und ein Adventskonzert organisieren. Das Ziel: Den Großbeerenern in diesem Jahr weit mehr als drei Kulturveranstaltungen anbieten.

Von Lisa Neugebauer