Großbeeren

Wer es nicht weiß, merkt auch keinen Unterschied: Die 4,50 Meter hohe Pilz-Laterne vom Typ Trilux 9851 in der Straße „An den Buchen“ in Großbeeren sieht genauso aus wie vorher. Dennoch gibt es einen Unterschied: Sie wurde umgestellt, leuchtet nicht mehr mit HQL (Hibernate Query Language) sondern mit LED (light-emitting diodes). Hinter HQL verbirgt sich eine Quecksilberhochdrucklampe, für die seit dem 1. April 2015 ein EU-weites Verbot besteht. Seitdem dürfen keine neuen Anlagen mehr mit diesem Leuchtmittel errichtet werden.

Das HQL-Verbot ist vor allem auf den Klima- und Umweltschutz zurückzuführen. Fast 50 Prozent des elektrischen Stroms in Deutschland werden von Braunkohle-Kraftwerken erzeugt. Egal welcher Stromanbieter, statistisch geht die Hälfte des täglich verwendeten Stroms für die Beleuchtung in Form von CO2 zu Lasten der Umwelt. Deshalb müssen Alternativen her, wie beispielsweise die Umrüstung auf LED. Vorteile: Sie verbrauchen weniger Strom und haben eine längere Haltbarkeit.

Die Umrüstung der Laternen kostet die Gemeinde nichts

Großbeerens Bürgermeister Tobias Borstel: „Unsere Gemeinde will klimafreundlicher werden, deshalb rüsten wir auf LED um. Wir haben dazu mehrere Projekte. Das Rathaus, die Außengebäude, die Bibliothek und die Schule werden mit LED Leuchtmitteln betrieben. Jetzt kommen auch die Straßenlaternen dran!“ Rund 2000 Laternen gibt es in der Gemeinde. 100 davon wurden noch mit HQL-Leuchtmitteln betrieben, diese sind jetzt alle komplett auf LED umgestellt. Die restlichen 1900 Laternen sollen folgen. Das hat aber noch ein wenig Zeit und geschieht etappenweise, denn sie leuchten nicht mit dem schädlichen HQL sondern mit Natriumdampf.

Die energieeffiziente Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED machte die Edis Netz GmbH, die Strom-Betreiber in Großbeeren ist. Edis-Referent Heiko Nimpsch: „LED Leuchten haben eine Lebensdauer von etwa 100.000 Brennstunden. Das entspricht 24, 5 Jahren und sie verbrauchen auch weniger Strom. Das ist eine Ersparnis von 86 Prozent.“ Die Gemeinde Großbeeren kostet die Umrüstung derweil keinen Cent. Denn Edis tritt mit einem Investitionsvolumen von 34.000 Euro in Vorleistung durch ein sogenanntes „Contractingmodell“. Nimpsch: „Die Umrüstung finanziert sich hier durch die Stromersparnis. Die Gemeinde zahlt weiter wie bisher, in fünf Jahren sogar dann weniger, weil die LED Leuchten weniger Strom verbrauchen und es dann billiger wird.“

Das ist der große Schritt in Richtung Klimaschutz

Und so wird in knapp 30 Minuten eine HQL-Laterne auf LED Licht umgerüstet. Der Obermeister aus Teltow Michael Grunwaldt: „Der Laternenmast bleibt stehen, eine Klappe wird im Mast-Fuß geöffnet, eine Schraube gelockert, eine neue Kabelleitung nach oben gezogen. Oben der Deckel der Lampe geöffnet und das Innenleben ausgetauscht“. Das LED-Licht ist in der Farbe ähnlich wie das Licht zuvor, neutral weiß. Für den Laien ist kaum ein Unterschied zu merken. Sollte eine Lampe kaputt sein: An jeder Laterne hängt eine eigene Registriernummer und eine Telefonnummer, wo man die Störung melden kann.

Tobias Borstel stolz: „Der große Schritt in Richtung Klimaschutz. Wir haben auch eine Ladesäule für Elektroautos, der Fuhrpark der Gemeinde wird aus Hybrid- und Elektromobilen bestehen.“

Von Marlene Schmidt