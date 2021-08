Heinersdorf

Der Landtagsabgeordnete Helmut Barthel, Dietlind Biesterfeld als Beigeordnete des Landkreises und Großbeerens Bürgermeister Tobias Borstel (alle SPD) haben am Freitag gemeinsam mit Mitgliedern der Gemeindevertretungs-Fraktionen und des Seniorenbeirats der Opfer des Mauerbaus am 13. August 1961 gedacht.

Nach einer eher kurzen Rede des Bürgermeisters, in der er an den Beginn des Mauerbaus vor 60 Jahren erinnerte, legten die Gäste der kleinen Gedenkfeier Blumen und Kränze an den Mauerresten aus dem ehemaligen Heinersdorfer Ortsteil Osdorf nieder.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Tobias Borstel betonte, dass es sich beim Bau der Mauer nicht um ferne Geschichtsschreibung handelt, die viele nur vom Hörensagen oder aus den Medien kennen. Gerade hier in Heinersdorf in unmittelbarer Nähe der ehemaligen Grenze, waren viele Menschen unmittelbar von der Grenze betroffen, die „Familien und Freunde für 28 lange Jahre voneinander trennen sollte“.

60. Jahrestag des Mauerbaus in Heinersdorf an Mauerfragmenten aus Osdorf Quelle: Udo Böhlefeld

„Die härtesten Einschnitte“, so Borstel, „haben dabei sicherlich die Einwohner des Ortsteiles Osdorf erlebt, die in dem geschliffenen Dorf lebten und die nach Heinersdorf umgesiedelt wurden.“

Einwohner von Osdorf mussten ihr Dorf für die Mauer räumen

Die rund 100 Einwohner aus dem ehemaligen Osdorf mussten 1969 ihre Häuser verlassen, um Platz für die Grenzanlagen zum benachbarten Westberlin zu schaffen. Heute steht in Osdorf nur noch ein einzelner Bauernhof. „Eine solch drastische Veränderung, die Vernichtung der eigenen Heimat ist bitter und wirkt bei den ehemaligen Einwohnern bis heute nach“, sagte Borstel.

Borstel wies in seiner Rede auf die Ausstellung „ Komm doch mal rüber“ in der Alten Molkerei hin, die ab dem 19. August bis zum 14. September zu den Sprechzeiten der Verwaltung besichtigt werden kann. Die Ausstellung nimmt Kinder und ihre Eltern mit auf eine Entdeckungsreise in die Geschichte und vermittelt spielerisch, was die Trennung der Menschen bedeutete.

CDU-Kreistagsfraktion legt Blumen an den Mauerresten nieder

Noch vor der offiziellen Kranzniederlegung hatte auch die CDU-Kreistagsfraktion von Teltow-Fläming bereits Blumen an den Mauerresten niedergelegt. Dabei betonte der Landtagsabgeordnete und Kreistagsvorsitzende Danny Eichelbaum (CDU), dass der „13. August 1961 einer der schmerzvollsten Tage der deutschen Nachkriegsgeschichte war. Die Berliner Mauer und die Todesopfer mahnen uns, zu jeder Zeit für Freiheit und Demokratie einzutreten. Die Erinnerung an den Mauerbau muss wachgehalten werden.“

Von Udo Böhlefeld