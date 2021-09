ADFC spricht sich gegen Beschilderung des Radwegs in Großbeeren aus

Großbeeren

Die fehlende Beschilderung am Radweg entlang der Großbeerener Ortsdurchfahrt ist seit einigen Monaten Gesprächsthema in der Gemeinde. Der Seniorenbeirat und der Bürgertisch für lebendige Demokratie hatten sich im Sommer mit einer Petition an den Landkreis gewandt, die die Beschilderung des Geh- und Radwegs beiderseits der Kreisstraße forderte. Nun meldet sich der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) zu Wort.

Reinhard Kähler, Vorsitzender der Regionalgruppe in Königs Wusterhausen, teilt in einem Schreiben mit: „Aus Erfahrung und aus Sicht des ADFC ist es am besten, wenn der Radweg nicht benutzungspflichtiger Radweg bleibt.“ Bedeutet: Er findet es besser, wenn keine verpflichtenden Schilder an der Kreisstraße angebracht werden. Als Begründung führt Kähler die Erfahrungen des ADFC auf: „Viele schnell Radfahrende und Radsportler möchten auf der Straße radeln und nicht auf einen Radweg genötigt werden“, so der Vorsitzende. Es sei daher im Interesse der Radfahrenden, dass Radwege nur dann benutzungspflichtig sind, wenn es unbedingt erforderlich sei.

Reinhard Kähler, Vorsitzender der ADFC Regionalgruppe Königs Wusterhausen. Quelle: Lisa Neugebauer

ADFC sieht auch Schild „Radfahrer frei“ kritisch

Auch den Vorschlag, den Annette Gatzky, die Vorsitzende des Bürgertisches gemacht hatte, nämlich satt der Verpflichtung zur Nutzung des Radwegs lediglich das Gehweg-Schild mit dem Zusatz „Radfahrer frei“ auszustatten, sieht Kähler kritisch: „Das würde den Radverkehr eventuell ausbremsen, weil dann der Fußverkehr auf der gesamten Breite Vorrang hätte und sich der Radverkehr gegebenenfalls daran anpassen müsste.“

Rad- und Gehweg sind farblich getrennt

Stattdessen findet Kähler die derzeitige Lösung gut: Im Moment können Radfahrende nämlich sowohl auf der Straße als auch auf dem farblich abgetrennten Radweg fahren. Dass der Radweg nicht ausgeschildert ist, sieht Kähler nicht als Problem an: „Unter anderem Fußgänger sollten wissen, dass dort ein Radweg entlang führt, auch wenn es nicht das Verkehrszeichen 241 gibt.“

Da Rad- und Gehweg durch eine unterschiedliche Pflasterung erkennbar sein, handle es sich auch ohne Beschilderung um einen getrennten Rad- und Gehweg im Sinne der Straßenverkehrsordnung, teilte damals auch der Landkreis mit. „Was die Erkennbarkeit von nichtbenutzungspflichtigen Radwegen betrifft, sind die Regelungen nicht bundeseinheitlich, werden vielmehr von verschiedenen Straßenverkehrsbehörden unterschiedlich gehandhabt“, sagt Kähler dazu.

Während Bürgertisch und Seniorenbeirat das aber als „rechtlich und tatsächlich unbefriedigend“ empfinden, sieht der ADFC das anders. Kähler wirft aber ein, dass er sich die Situation bisher nicht vor Ort anschauen konnte.

Von Lisa Neugebauer