Großbeeren

Die Berliner Straße in Großbeeren soll im Frühjahr bunt erblühen: Anlässlich des 750-jährigen Jubiläums der Gemeinde hat das Festkomitee eine Pflanzaktion gestartet und Blumenzwiebeln an die Anwohner der Hauptverkehrsstraße verteilt. Diese sollen die Zwiebeln in den nächsten Wochen auf den Grünflächen entlang der Berliner Straße einpflanzen, damit die Blumen diese im Frühjahr schmücken.

Blumenpost kam gut an

Die „Blumenpost“, die der Veranstaltungsbeirat am vergangenen Wochenende verteilte, kam gut an: Auf Facebook drückten mehrere Anwohner ihre Freude über das kleine Präsent aus. „Auftrag: Berliner Straße soll im nächsten Frühjahr blühen... erledigt“, schreibt eine Anwohnerin und postet ein Bild von ihrer Pflanzaktion.

„Schöne Aktion“, kommentiert eine andere. Das Festkomitee hofft nun, dass viele sich daran beteiligen.

Rathausmitarbeiter pflanzen Zwiebeln ein

In dieser Woche holten auch die Rathausmitarbeiter Handschuhe und Pflanzschaufel hervor und verteilten die restlichen Blumenzwiebeln vor dem Rathaus und an der Dorfaue.

„Ich freue mich jetzt schon auf das Bild, das sich im Frühjahr zeigen wird“, sagte Bürgermeister Tobias Borstel ( SPD), der ebenfalls gerne mit anpackte. Gesponsert wurden die Blumenzwiebeln von dem ansässigen Unternehmen Carl Pabst Samen & Saaten.

Die Gemeinde hofft sogar auf Nachahmer: „Wer die Idee auch außerhalb der Berliner Straße aufgreifen und Blumenzwiebeln am öffentlichen Grünstreifen pflanzen möchte, kann dies gerne tun“, teilte Sprecherin Angelika Laag mit.

Frühjahrsblüher bevorzugt

Einzige Voraussetzung: Es darf sich ausschließlich um Frühjahrsblüher wie Krokusse, Narzissen, Hyazinthen oder Tulpen handeln, da diese im Rahmen der Grünflächenpflege nach der Blüte besonders einfach gemäht werden können.

Von Lisa Neugebauer