Großbeeren

Wenn Angela Gabriel durch Großbeeren läuft, betrachtet sie aufmerksam ihre Umgebung. Wie steht es um die Gehwege, wo gibt es eventuell noch Hindernisse? „Ich laufe mit offenen Augen durch die Gemeinde“, sagt sie.

Ihr besonderer Blickwinkel hat einen Grund: Angela Gabriel ist Großbeerens Beauftragte für Menschen mit Beeinträchtigungen. Mit dem Wort „behindert“ kann sie nicht viel anfangen. „Keiner ist behindert“ sagt sie. „Sondern manche werden behindert“. Schließlich gehe es im Sinne des Inklusionsgedankens darum, die Dinge zu beheben, die manche Leute behindern. Sie selbst spricht lieber von Einschränkungen.

Angela Gabriel ist schon in der Flüchtlingskrise engagiert

Großbeeren im Februar: Angela Gabriel schlendert durch die Gemeinde, immer wieder begrüßen sie Passanten. Obwohl sie erst seit 2020 ihre Stelle als Beauftragte für Menschen mit Beeinträchtigungen innehat, ist sie in der Gemeinde keine Unbekannte. Schon davor hat sie sich engagiert, beispielsweise während der Flüchtlingskrise.

„Das war schon immer so“, sagt sie und lacht. Bereits als Kind setzte sie sich für andere Menschen ein. Aufgewachsen in Kevelaer am Niederrhein, betreute sie schon in jungen Jahren Kinder und ältere Menschen. Nach der Schule begann sie in Duisburg eine Ausbildung zur Krankenschwester. Anderen helfen, für ihre Mitmenschen da sein: Wer mit ihr redet, merkt, dass sich dieser Gedanke durch ihre ganze Biografie zieht.

Über Berlin nach Großbeeren gezogen

Nachdem sie im Ruhrgebiet als Krankenschwester arbeitete, folgte später der Umzug nach Berlin. In der Hauptstadt nahm sie ein Studium zum Pflegemanagement auf. „Und dann nahm das Leben erst einmal einen anderen Weg“, sagt sie. Ihre beiden Kinder wurden geboren und die Familie zog aus der Stadt nach Großbeeren.

Heute sitzt Gabriel auf einer Bank in der Berliner Straße und beobachtet das Treiben. Gerade kommt sie von einer Nachtschicht. Denn Beauftragte für Menschen mit Beeinträchtigungen ist sie im Ehrenamt. Beruflich ist die 40-Jährige weiterhin als Krankenschwester aktiv. Im Laufe der Jahre kamen noch mehr Qualifikationen hinzu: Gabriel ist Palliativschwester, außerklinische Intensiv- und Beatmungspflegerin und Trauerbegleiterin. Und als wäre das alles nicht schon genug, belegt sie noch ein Fernstudium „Soziale Arbeit und Management“.

Stelle erstmals in Großbeeren vergeben

„Manche fragen mich, wie ich das alles schaffe“, sagt sie. „Aber es gibt nichts zu schaffen. Es macht mit einfach Spaß, Menschen zusammenzubringen.“ Auch deshalb wurde sie Großbeerens erste Beauftragte für Menschen mit Beeinträchtigung. Die Stelle wurde mit ihrem Antritt erstmals vergeben. In dieser Funktion vermittelt, koordiniert und sensibilisiert sie.

So kommen beispielsweise Großbeerener mit Beeinträchtigungen oder ihre Angehörigen auf sie zu, um bei Anträgen oder Behördengängen Hilfe zu bekommen. Durch ihre vielen sozialen Tätigkeiten ist Gabriel gut vernetzt – und kann die Dinge in die Wege zu leiten. Erst kürzlich half sei etwa dabei, eine Pflegestufe einzuschätzen. Außerdem steht sie mit Politik und Verwaltung im Austausch.

Aktion „Glück Teilen“ auf die Beine gestellt

So arbeitete sie sich etwa in das derzeit diskutierte Sportentwicklungskonzept ein, um es auf Barrierefreiheit zu prüfen. Rathaus und Gemeindevertreter stünden ihr bei ihrer Arbeit zur Seite, so Gabriel. „Ich wurde so herzlich empfangen von allen Seiten“, bilanziert sie. Besonders Malgorzata Zander vom Seniorenbeirat oder Rena Wilhelm, Ombudsfrau der DRK-Wohnstätte, hätten ihr sehr geholfen.

Angela Gabriel schlägt gemeinsam mit dem Einrichtungsleiter Holm Ullrich und Bewohnern der DRK-Wohnstätte Haus am Heidefeld einen Weihnachtsbaum. Quelle: Privat

Jetzt ist sie bereits seit zwei Jahren die Beauftragte für Menschen mit Beeinträchtigungen. Es sei eine vielfältige Arbeit, sagt sie. Und sie sprudelt förmlich voller Ideen: So war sie es etwa, die die Aktion „Glück Teilen“ auf die Beine stellte. Auch dass die Bewohner der DRK-Wohnstätte Haus am Heidefeld ihren Weihnachtsbaum selbst schlagen konnten, hatte Gabriel mitorganisiert. Es seien manchmal nur kleine Dinge, die es brauche, sagt sie. Etwa, dass man einen Bericht in einfacher Sprache verfasse.

Viel Hilfsbereitschaft in Großbeeren

Ihr gehe es immer darum, beide Seiten „fit zu machen“, sagt sie. Menschen mit und ohne Beeinträchtigung. „Und man muss auch mit beiden Seiten geduldig sein.“ Denn bei dem Thema sei noch vieles im Aufbau. Allerdings ist sie überzeugt: „Menschen wollen etwas Gutes tun“, sagt sie. Auch in Großbeeren erlebe sie viel Hilfsbereitschaft.

Manche wüssten aber mitunter nicht, wie sie anpacken können. Und genau da kommen Menschen ins Spiel, die die entsprechenden Netzwerke haben. Die vermitteln und Tipps geben können. Die auch Wert darauf legen, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben und somit andere zu befähigen, die Dinge selbst zu tun. Menschen wie Angela Gabriel eben.

Von Johanna Apel