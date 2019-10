Diedersdorf

Die Antifa hat ihre geplante Wut-Demo am Freitag in Diedersdorf offenbar abgesagt. Auf dem Portal www.antifa-berlin.info hieß es am Donnerstagabend, man sehe von der Kundgebung ab, „da es aktuell nicht mehr den Anschein hat, als würde es die AfD in knapp zwei Wochen nach Diedersdorf verschlagen“.

Berliner Antifagruppen hatten die Demonstration angekündigt, nachdem unter anderem in mehreren Artikeln des Tagesspiegel behauptet worden war, die Berliner AfD wolle ihren Landesparteitag am 9. und 10. November im Schloss Diedersdorf abhalten.

Inhaber Thomas Worm hatte allerdings gegenüber der MAZ vehement bestritten, Räume an die AfD zu vermieten. Er war nach den Berichten in Berlin in anonymen Flyern, die im Dorf verteilt worden waren, scharf kritisiert worden (die MAZ berichtete). Die Berliner AfD sucht seit Wochen vergeblich nach einem Raum für den Parteitag.

Von MAZonline