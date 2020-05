Zwangsurlaub auf Madeira beendet: Großbeerener Ehepaar wieder zu Hause

Großbeeren

Nach acht Wochen Zwangsaufenthalt auf der portugiesischen Atlantikinsel Madeira ist das Ehepaar Andrea und Wilfried Miethge aus Großbeeren inzwischen wieder in der Heimat angekommen. Die Intensivschwester und der Feuerwehrmann aus dem Großbeerener Ortsteil Diedersdorf waren am 14. März zu einem zwölftägigen Wanderurlaub auf der Insel gelandet. Zwei Tage später wurden europaweit die Grenzen geschlossen. Die Madeira-Urlauber saßen fest, nicht einmal mehr per Schiff war es möglich, von der Inselhauptstadt Funchal in die portugiesische Hauptstadt Lissabon zu kommen.

Großbeeren hat sie wieder

Runde viertausend Euro hat das Paar nun in Gutscheinen für stornierte Flugbuchungen zu Hause liegen. Antworten auf die Versuche, statt der Gutscheine das Geld ersetzt zu bekommen, stehen noch aus. „Die portugiesische Fluggesellschaft TAP hat auf meine Mails noch überhaupt nicht reagiert“, sagt Miethge. „Wir sind dennoch froh wieder zu Hause zu sein. Wenn auch die Rückreise noch einmal anstrengend war.“ Spät am Abend erst hat ihr Flugzeug nach Lissabon von Madeira abgehoben, so dass sie sich dort noch eine Nacht in einem Flughafenhotel leisten mussten. Am nächsten Tag ging es früh um elf weiter nach Frankfurt am Main. Dort immerhin bekamen sie noch einen Flug nach Berlin für den gleichen Tag, nachts um zwölf hatte Großbeeren sie wieder.

Botschaft bat um Verständnis

Alle Versuche, mit Hilfe der deutschen Botschaft bei einer der Rückholaktionen des Auswärtigen Amtes beteiligt zu werden, scheiterten. Die Botschaft bat „um Verständnis“, eine Rückholaktion von Madeira sein nicht vorgesehen. Das Ehepaar solle sich doch bitte an den Reiseveranstalter wenden. Das hatte Familie Miethge immer wieder versucht. Wilfried Miethge kann mit den Flugtickets Karten spielen. „Sieben Flüge haben wir gebucht. Sie wurden zum Teil ohne Nachricht und kurzfristig von Seiten der Fluggesellschaften storniert. Jetzt habe ich einen Haufen Gutscheine, aber was soll ich damit?“

Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt

Immerhin: Die achte Flugbuchung Funchal – Lissabon funktionierte, obwohl das noch bis kurz vor der Abreise ungewiss war. „Noch am Flughafen, haben die Fluggesellschaften versucht, von Bekannten das Ticket zurückzukaufen. Die Maschinen waren komplett überbucht“, berichtet Wilfried Miethge der MAZ. In den Tagen zuvor hatte der Gemeindevertreter und Ortsvorsteher von Diedersdorf, Dirk Steinhausen, alle Räder in Bewegung gesetzt, um seinen Feuerwehrkameraden nach Hause zu holen. Bis in den Bundestag hinein setzte er Himmel und Hölle in Bewegung. Steinhausen: „Ich freue mich, dass es dann gelungen ist. Allerdings finde ich es erstaunlich, dass sich das Auswärtige Amt für die Rückholaktionen feiern lässt, während hier scheinbar erst der erzeugte Druck zu einem Erfolg geführt hat. Ich bin überzeugt, es sitzen immer noch Viele im Ausland fest, die erst nach und nach zurückkommen können.“

Von Udo Böhlefeld