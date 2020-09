Ausstellung zeigt die Umbruchserfahrungen der Ostdeutschen seit 1990

Großbeeren

Ab Samstag, 19. September, können Interessierte vier Wochen lang eine neue Plakat-Ausstellung an der Alten Molkerei in Großbeeren besuchen: „Umbruch Ost. Lebenswelten im Wandel“ heißt sie und beschäftigt sich mit der deutschen Wiedervereinigung. Auf rund 20 Tafeln können Besucher spannende Details über die Entwicklung seit 1990 erfahren. Im Zentrum der Ausstellung stehen die Umbruchserfahrungen der Ostdeutschen, denn deren Lebenswelten hatten sich mit der Wiedervereinigung grundlegend verändert. Autor der Ausstellung ist der Historiker und Publizist Stefan Wolle. Auf den Plakaten gibt es neben Bildern, Infotexten und Statistiken auch immer einen weiterführenden QR-Code auf Zeitzeugeninterviews des NDR.

Teils hitzige Diskussionen um Themen

Gemeindevertreter Dirk Steinhausen (Wir für Großbeeren) hat die Plakate von der Bundesstiftung Aufarbeitung organisiert. Seit mehreren Jahren bemüht er sich darum, den Großbeerenern historische Themen in kleinen Ausstellungen näherzubringen. In den vergangenen Jahren habe Steinhausen immer wieder „spannende Resonanz“ auf die Ausstellung bekommen. Gerade bei Ost-West-Themen habe es teilweise hitzige Diskussionen gegeben. „Viele erzählen dann von ihren eigenen Erfahrungen und haben teilweise einen ganz anderen DDR-Eindruck, als er auf den Plakaten wiedergegeben wird“, sagt er. Einige würden die Versuche der Historiker, die Geschehnisse der DDR aufzuarbeiten, auch als abwertend empfinden, sagt Steinhausen. „Da geht es in den Diskussionen schon mal heiß her.“

Steinhausen hat auch persönlich Interesse

Für ihn sei die Organisation der Ausstellungen aber trotzdem wichtig. „Ich will etwas tun, um Geschichte sichtbar zu machen“, sagt Steinhausen. Durch seine Vergangenheit habe er zudem ein persönliches Interesse an den Themen. Denn in seiner Familie sei das Thema Ost-West-Trennung immer präsent gewesen. Das diesjährige Thema „Umbruch Ost“ findet er besonders wichtig. „Ich glaube, dass das, was da geschafft wurde, nicht so wertgeschätzt wird, wie es sollte“, sagt Steinhausen. Alle, die die starken Umbruchserfahrungen nicht gemacht hätten, würden das oft mit den Worten ,Dann muss man halt was ändern’ abtun. „Dabei ist es eine enorme Leistung, dass die große Masse diesen Umbruch geschafft hat – auch, wenn es natürlich auch einige Verlierer gab“, sagt Steinhausen. „In der Summe kann man aber stolz darauf sein.“

Von Lisa Neugebauer