Großbeeren

Großbeerens Pläne für eine Feier zum 750-jährigen Bestehen der Gemeinde nehmen langsam Gestalt an.

Am Donnerstag sprach sich der Ausschuss für Kultur, Sport und Vereine für die Ausschreibung eines Festwochenendes aus. Konkret geht es dabei um den 24. bis 26. Juni 2022. Von Freitagnachmittag bis Sonntagabend sollen die Feierlichkeiten nach den derzeitigen Plänen stattfinden.

Großbeerens Gedenkturm leuchtete im Jubiläumsjahr

Eigentlich hätte Großbeeren im vergangenen Jahr sein 750-jähriges Bestehen gefeiert. Im Jahr 1271 erstmals urkundlich erwähnt, stand 2021 das große Gemeindejubiläum an. Eine ursprünglich geplante Festwoche wurde jedoch wieder abgesagt.

Der Großbeerener Gedenkturm wurde anlässlich des 750-jährigen Gemeindejubiläums bunt angestrahlt. Quelle: Lisa Neugebauer

Zwar gab es Geburtstagsaktivitäten wie die Erleuchtung des Gedenkturms. Auf eine richtige Feier mussten die Großbeerener allerdings verzichten – bisher zumindest.

Großbeerens Festwochenende im Juni 2022 geplant

Denn was die Ausschussmitglieder am Donnerstag diskutierten, war die Ausschreibung eines Festwochenendes, das mit einem vollbepackten und bunten Programm aufwarten würde. Ob Sport, Musik oder Kulinarik: Das anvisierte Festwochenende verspricht viele spannende Punkte.

Lesen Sie auch Großbeeren: Festwoche zum 750. Jubiläum abgesagt

Wie aus der geplanten Ausschreibung hervorgeht, ist etwa für den Auftakt am Freitag ein Bühnenprogramm vorgesehen. Der Verein „Big Bear Festival“ würde das Bühnenmanagement übernehmen – dabei sollen Bands eingeladen werden und Musiker aus der Region die Gelegenheit bekommen, aufzutreten. Am Tag darauf, dem Sonnabend, stünde dann der Festumzug an, an dem sich örtliche Akteure, Laufgruppen und Musikanten beteiligen.

Großbeerener Vereine sind mit im Boot

Mit dessen Einzug auf das Festgelände am Alten Gutshof startet im Anschluss das Gemeindefest: Auch hier sollen ein Bühnenprogramm sowie Stände der Großbeerener Vereine und Einrichtungen für einen bunten Mix an Angeboten sorgen – vom Cheerleading über Kinderschminken bis hin zu einem Kunstwettbewerb. Außerdem ist angedacht, eine Kinderdisco, eine Party mit Live-Band und DJ sowie eine Lasershow in Auftrag zu geben.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wer sich dabei nicht allzu sehr verausgabt, kann am Sonntagmorgen beim Jubiläumslauf oder einem Freiluftgottesdienst teilnehmen. Im Anschluss daran klingt das Großbeerener Festwochenende dann mit Live-Musik bis in die frühen Abendstunden aus.

Großbeerener Ausschuss gab Empfehlung ab

So zumindest der Plan. Denn obwohl der Ausschuss nun seine Empfehlung aussprach, muss sich auch noch die Gemeindevertretung positionieren – und die Ausschreibung beschließen. Dann muss sich auch noch ein entsprechender Organisator finden, der sich auf die Ausschreibung bewirbt. Dabei setzt die Verwaltung Erfahrung in der Durchführung von Gemeinde- oder Stadtfesten voraus.

Allerdings gab es am Donnerstag auch noch Einwände. So verwiesen mehrere Ausschussmitglieder etwa darauf, dass noch Formulierungen im Antrag so geändert werden müssten, dass sich für die Gemeinde dadurch mehr Sicherheit bei der Durchführung ergebe – beispielsweise bei der Frage, wer welche Kosten trage.

Wie geht es mit der Planung angesichts der Corona-Pandemie weiter?

Und dann ist da natürlich auch noch die große Frage, wie es mit der Corona-Pandemie weitergeht. Zwar ist mit Blick auf die vergangenen Sommer davon auszugehen, dass sich die Lage Ende Juni etwas entspannt hat. Dennoch wird in dem Dokument auf die Möglichkeit verwiesen, dass das Festwochenende vor dem Hintergrund der Pandemie eben auch nicht stattfinden könne – und es wegen des Fixgeschäfts dann auch keinen Ersatztermin gebe.

So oder so: Auch wenn noch einige Fragen offen sind und zunächst weitere Schritte abgewartet werden müssen, stehen 751 Jahre nach der Ersterwähnung der Gemeinde die Zeichen auf Festwochenende.

Auf der Agenda von Großbeerens Gemeindevertretern

„Die Großbeerener haben es verdient, nach der langen Pause aufgrund der Corona-Lage wieder beisammen zu sein und zu feiern“, sagte der Ausschussvorsitzende Martin Wonneberger (CDU) am Freitag der MAZ. Er hoffe, dass das Vorhaben nun seinen Weg gehe und das Fest und seine Ausgestaltung auch stattfinden können.

Lesen Sie auch Großbeeren: Erinnert bald eine Gedenkstele ans Zugunglück von 1982?

Mit der Empfehlung des Ausschusses im Gepäck geht das Thema nun in die kommende Sitzung der Gemeindevertreter am Donnerstag.

Von Johanna Apel