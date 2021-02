Potsdam/Großbeeren

Der Betreiber Thomas Worm ist mit seiner Zivilklage gegen das Land Brandenburg wegen Lockdown-Ersatzansprüchen in erster Instanz gescheitert. Das Landgericht Potsdam hat am Mittwoch die Klage vollumfänglich abgewiesen, teilte Gerichtssprecherin Sabine Dießelhorst mit. Der Schlossbetreiber wollte vom Land zahlreiche Ausfälle ersetzt bekommen, weil er wegen des Corona-Lockdowns Restaurant und Hotel zwischen März und Mai 2020 weitgehend hatte schließen müssen, obwohl es in seinem Betrieb keinen Corona-Fall gegeben hatte. Worm will nun Berufung beim Brandenburgischen Oberlandesgericht einlegen, teilte sein Anwalt Thorsten Purps auf MAZ-Nachfrage mit.

Frage nach Ungleichbehandlung sei nicht beantwortet worden

Damit sind Worm und sein Anwalt Thorsten Purps zunächst mit dem Kernanliegen gescheitert, die zwangsgeschlossene Gastronomie bei Ersatzansprüchen gleichzubehandeln. Während Unternehmer mit einem Corona-Fall für ihre Schließzeit Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz erhielten, gingen Betreiber ohne Corona-Fall leer aus. Das Landgericht Potsdam sah in dieser Unterscheidung offenbar kein Problem. Der Kläger gehöre nicht zu dem Personenkreis, der nach den einschlägigen Vorschriften Entschädigungsansprüche zustehen, sagte Gerichtssprecherin Dießelhorst.

Die Sicht entspricht auch dem Hauptvorwurf, der Anwalt Purps nach der mündlichen Urteilsbegründung dem Gericht machte. Die Richter hätten überhaupt nicht die Frage beantwortet, ob diese Ungleichbehandlung aus einem sachlichen Grund gerechtfertigt ist, sie müssten die Gesetze verfassungskonform auslegen. Vor allem werden diejenigen Unternehmer nicht berücksichtigt, die sich regelkonform verhalten haben – ein krasser Wertungswiderspruch für Purps.

Worms Klage war die erste eines Brandenburger Gastronomen, der Ausfälle wegen einer solchen Zwangsschließung ohne Corona-Fall gerichtlich geltend gemacht hatte. Ihm waren Soforthilfen in Höhe von 60 000 Euro ausgezahlt worden. Als Schaden während der ersten sechs Wochen der Schließzeit geht man laut Purps aber von 350 000 Euro aus, eingeklagt hatte er zunächst 27 000 Euro.

Purps sieht die Klage der Diedersdorfer als Pilotverfahren – auch andere Unternehmer stehen nach seinen Worten in den Startlöchern. Voraussetzung sei aber, dass man vorher einen Antrag beim Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit gestellt hat. Laut Purps muss dies bis zum 22. März für Ansprüche aus dem ersten Lockdown geschehen.

Von Ingmar Höfgen