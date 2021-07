Großbeeren

Eine Berufsausbildung, zwei Studienfächer, eine Fachausbildung und zwei Arbeitgeber hatte Ilja Panzner aus dem brandenburgischen Zeuthen hinter sich, bis er schließlich auf die Stelle in der Personalabteilung eines weltumspannenden Logistikkonzerns kam. Und natürlich war das Studium der Betriebswirtschaftslehre dafür „eine gute Grundlage“ – untertreibt Ilja Panzner.

Interesse für Logistik und Soft Skills

Tatsächlich wäre er ohne das betriebswirtschaftliche Studium an der Technischen Hochschule Wildau (Dahme-Spreewald) nicht da, wo er heute ist. Ursprünglich hatte es Panzner die Logistik angetan, als er 2007 in Wildau zu studieren begann. Nach der Ausbildung als Kfz-Mechaniker und dem Abitur hatte er den Erfolg von Zalando und Amazon gesehen und gedacht: „Mensch, die Logistik ist zukunftsweisend“. Im Wildauer Logistik Studium gab es aber zunächst viel zu wenig Praxis und zu viel Mathematik, fand er. Daher sattelte der Zeuthener auf Betriebswirtschaft an derselben Hochschule um und belegte etliche Soft Skill-Vorlesungen mit dem Schwerpunkt Personal.

Erster Job bei einem Personaldienstleister

Dieses Studium brachte ihn schließlich in die Personalabteilung von Stegmann Aircraft Maintenance (SAM) mit Sitz am Flughafen Schönefeld. Ilja Panzner war bereits als Student für diesen Personaldienstleister als externer Mitarbeiter tätig und sammelte dann im Rahmen des Pflichtpraktikums im Studium erste Erfahrungen als Personaldisponent. Dort waren die Schwerpunkte Stellenausschreibungen schreiben und veröffentlichen, das Recruiting sowie die Personalbetreuung.

Arbeitsvermittler bei der Bundesagentur für Arbeit

Nach circa vier Jahren wechselte Panzner zur Bundesagentur für Arbeit Potsdam, um dort Kunden als arbeitnehmerorientierter Arbeitsvermittler zu betreuen. Die Hauptaufgabe bestand darin, Arbeitssuchende und Arbeitslose bei der Jobsuche zu unterstützen. Als dort der befristete Arbeitsvertrag nach zwei Jahren auslief, bewarb sich Ilja Panzner bei seinem heutigen Arbeitgeber – Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services.

Personal angeworben für Großbeeren

In diesem, vielleicht wichtigsten Karriereschritt wechselte Ilja Panzner zu einer internationalen Firma mit insgesamt circa 35 000 Mitarbeitern in über 50 Ländern. Denn zwei Monate nachdem er Anfang 2017 beim niederländischen E-Commerce-Dienstleister Docdata in Großbeeren (Teltow-Fläming) seine Tätigkeit als Recruiter aufnahm, wurde das Unternehmen für 175 Millionen Dollar vom amerikanischen Konzern Ingram Micro aufgekauft. In den ersten zwei Jahren bestand die Hauptaufgabe darin, den neuen Standort An der Anhalter Bahn im Güterverkehrszentrum Großbeeren von 300 auf etwa 3000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu verzehnfachen. Im Laufe der vergangenen Jahre ist dort eins der modernsten Warehouses in Europa entstanden, welches mittlerweile mit einer hochmodernen Automatisierungstechnik betrieben wird.

Kommunikationsfähigkeit, strategisches Denken, Kontaktfreude

Im Lager von Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services in Großbeeren werden 20 Millionen Kleidungsstücke sowie etliches Fashionzubehör eingelagert und für den Versand vorbereitet. Nach zwei Jahren im Recruiting wechselte Ilja Panzner zu den HR Business Partnern, um die Betreuung von rund 450 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen aus dem Outbound zu übernehmen. „Die Hauptaufgabe ist nun die Personalbetreuung vom ersten Arbeitstag bis zum Ausscheiden des Mitarbeiters. Insgesamt geht es darum, den Betrieb personell so zu organisieren, dass die Arbeit in allen drei Schichten möglichst reibungslos verläuft und wir so produktiv wie möglich sind“, sagt er. Kommunikationsfähigkeit und strategisches Denken seien für die Tätigkeit entscheidend – „Ganz wichtig ist die Kontaktfreude“. Der Umgang mit den Kollegen bereitet einfach Freude, sagt Panzner heute über seine Tätigkeit.

Gleichzeitig berichtet er, dass es sehr motivierend ist, wenn man miterleben darf, wie sich die Prozesse und Abläufe in den vergangenen Jahren weiterentwickelt haben und Jahr für Jahr neue interne Rekorde bei dem Versand von Paketen aufgestellt werden. „Ich freue mich natürlich auch, wenn ich sehe, wie sich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die ich noch vor drei Jahren eingestellt habe, entwickeln. Am Standort wollen wir Führungskräfte intern entwickeln“ – somit, kommt es vor, dass Ilja Panzner Vertragsanpassungen für Führungskräfte anfertigt, die er selbst eingestellt hat. „Dies ist natürlich ein tolles Gefühl“, berichtet der Senior HR Business Partner von Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services.

Von Rüdiger Braun