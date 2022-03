Großbeeren

Polizeibeamte kontrollierten am Montagnachmittag auf der Berliner Straße in Großbeeren einen Pkw Volkswagen. Der Atemalkoholtest bei dem Fahrer ergab einen Wert von 1,51 Promille. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an. Sie stellten den Führerschein sicher und fertigten eine Strafanzeige wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges unter Alkoholeinwirkung.

Ludwigsfelde: E-Bike aus Fahrradhäuschen gestohlen

Unbekannte Täter brachen übers Wochenende in Ludwigsfelde an der Potsdamer Straße ein Fahrradhäuschen auf und entwendeten aus diesem ein Elektrobike. Der Diebstahlsschaden beträgt etwa 1.600 Euro. Die Polizisten sicherten Spuren und nahmen eine Strafanzeige auf.

Diesel-Klau aus Bagger in Birkenhain

Zwischen Freitag und Montag begaben sich Unbekannte in Birkenhain auf ein Firmengelände und zapften von einem Bagger zirka 250 Liter Dieselkraftstoff ab. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Am Tatort wurden Spuren gesichert und eine Diebstahlsanzeige aufgenommen.

Zwischen Petkus und Charlottenfelde: Opel kollidiert mit Wildschwein

Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Charlottenfelde und Petkus stieß am späten Montagabend ein Opel mit einem Wildschwein zusammen. Das Tier rannte weiter. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt und der Opel fahrbereit. Sachschaden: etwa 1.500 Euro.

