Großbeeren

Allen Widrigkeiten zum Trotz, wurde am vergangenen Wochenende das traditionelles Biwak in Großbeeren aufgebaut. Ein Zeltlager, sonst eingebettet ins Siegesfest Großbeeren.

Üblicherweise wird beim Siegesfest die legendäre Schlacht der Preußen gegen Napoleon vom 23.August 1813 nachgestellt. Das beliebte Spektakel mit Volksfestcharakter war allerdings schon im letzten Jahr ausgefallen. Auch in diesem Jahr war die Durchführung in gewohntem Umfang unmöglich.

Keine Werbung gemacht

Marco Thiele, Vorsitzender des ortsansässigen Traditionsvereins Preußische Artilleriebrigade 1813 hat trotzdem zum kleinen Biwak geladen. „Es ist der harte Kern, so um die 200 Akteure“ so Thiele. Werbung wurde nicht gemacht Schaulustige waren aber willkommen.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zelte und Feuerstellen wurden dafür errichtet, Kessel über offenes Feuer gehängt, Uniformjacken wehen zum Trocknen an Bajonettgewehren, so wie es wohl auch damals am Schlachttag war. Das Wetter freilich war nicht ganz so schlimm wie damals. Die Schlacht fand 1813 bei strömendem Regen statt. Der blieb den Truppen in diesem Jahr erspart.

Kanonen müssen zum TÜV

Sie hätten ihn aber wohl auch hingenommen, denn die Leidenschaft jenes „harten Kerns“ ist riesig. Thomas Grösch etwa, Chef einer königlich preußischen Gardeartillerie im Range eines Majors, berichtet davon, was die Mitglieder alles auf sich nehmen, anschaffen und herstellen, um dabei sein zu können.

Original nachgeschneiderte Kostüme, Tornister aus Kuhfell, Patronentaschenbandolier, die Regimentsfahne gemalt mit Rinderblut. Schlachtzüge werden trainiert Sprengstoffscheine erworben, Kanonen müssen zum TÜV.

Zum Abschluss ein Appell

Um 16 Uhr begann das Begegnungsgefecht. Kanonen böllerten, auch die kleinen Kavallerie kam zum Einsatz. Der Spaß sprang auf die Zuschauer über.

Zum Abschlussappell an der Bülowpyramide, an der auch der Großbeerener Bürgermeister Tobias Borstel (SPD) teilnahm, fanden sich alle Teilnehmer zusammen, um Gott, König und Vaterland zu danken, den Gefallenen zu gedenken und Blumen niederzulegen. Friedlich marschierten danach die Truppen zum Biwak Lager zurück. Die ein oder andere Kehle musste nun benetzt werden, denn das Schlachtgetümmel und der Kanonennebel war schon sehr arg.

Von Ulrike Gollnow