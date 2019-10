Blumen Café in Großbeeren eröffnet

Großbeeren

Sie hat sich ihren Traum erfüllt: Jacqueline Klonower-Splitt (50) wollte schon immer ein eigenes Café besitzen. Schon, seitdem sie ein Kind war. Jetzt hat sie endlich den Schritt gewagt und es geschafft. Sie eröffnete in Großbeeren das Blumen Café. Und der erste Tag war schon ein voller Erfolg. Alle Tische und Stühle waren besetzt und die Schlange am Tresen lang. Die Kuchen gingen weg wie warme Semmeln. Und der Bürgermeister war auch da und gratulierte.

Erster Job im Eiscafé

„Mein erster Job als Schülerin damals war in einem kleinen Eiscafé. Es hat mir solchen Spaß gemacht. Ich wollte seitdem immer mein eigenes kleines Café“, sagt die frischgebackene Unternehmerin. Das war damals in Schmöckwitz, einem Berliner Ortsteil. Sie machte nach der Schule eine Ausbildung zur Restaurantfachfrau, arbeitete unter anderem im Grand Hotel Esplanade. Sie studierte Tourismus, arbeitete für die TUI. Sie heiratete, bekam Kinder. Der jüngste ist Timm (11), die mittlere Alina (17) und der Älteste, Dennis (30).

Den Kuchen backt die Inhaberin nach Rezepten ihrer Oma und Freundinnen

Jacqueline Klonower-Splitt zog vor 18 Jahren nach Heinersdorf. Die Kinder gingen und gehen in Großbeeren in die Schule. „Ich fuhr mal wieder durch die Berliner Straße, sah dann zufällig das „Zu Vermieten-Schild“. Sie hielt an und fragte nach, doch es hieß, es sei schon anderweitig vergeben. Wochen später hing das Schild immer noch am Fenster. „Ich blieb eisern und fragte nochmal nach. Zum Glück, es klappte auf einmal,“ sagt sie stolz. Es war ein ehemaliger Blumenladen, davor war ein Bäcker drin. „Wir haben alles umbauen lassen. Barrierefreie Toiletten, eine große Küche. Das Interieur so, wie ich es mir vorgestellt habe“, so die Unternehmerin.

Auch Eis im Angebot

Doch es ist nicht einfach nur ein Café. Es gibt neben Kuchen, Kaffee und Eis auch Blumen, Schmuck und kleine Geschenke zu kaufen. „Den Kuchen backe ich selber. Nach den Rezepten meiner Oma und meiner besten Freundinnen“, sagt sie stolz. Ob Käse- , White-Chocolate-, Blueberry-Cheesecake oder Apfelstrudel bis hin zur Schokotorte. Das Eis ist mit hohem Fruchtanteil aus einer regionalen Manufaktur. Der kleine Emilio (12) hat es bei der Eröffnung probiert. Gleich vier Kugeln nahm er. Schoko, Marzipan, Mohn und Joghurt: „Sehr sehr lecker“, sagt der Steppke und verputzte dazu noch gleich einen heißen Kakao und ein Stück Kuchen. Keck sagt er: „Ich hab heute noch nichts anderes gegessen.“

Zur Eröffnung spielte die Saxophonistin Ines Weber, die schon auf der Hochzeit von Jacqueline Klonower-Splitt spielte: „Es ist nicht einfach, sich einen Traum zu erfüllen. Ich wünsche Dir immer volle Tische und Stühle.“

Von Marlene Schmidt