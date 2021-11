Großbeeren

Zum Schutz vor dem Coronavirus soll es in den kommenden Tagen gleich mehrere Impfaktionen in der Region geben. So bietet etwa das Ärztehaus Großbeeren am Sonnabend, dem 20. November, eine Aktion an. Von 10 bis 12 Uhr kann jeder, der sich impfen lassen möchte – egal ob die erste oder die dritte Impfung – in den Großbeerener Gemeindesaal kommen. Wie das Ärztehaus auf seiner Internetseite mitteilt, haben die Mediziner „mehrere Hundert“ Dosen des Biontech-Impfstoffs besorgt. Solange der Vorrat reicht, werde geimpft.

Wer sich zum ersten Mal gegen das Coronavirus impfen lassen möchte, kann die Unterlagen vorab unter www.aerztehaus-grossbeeren.de/covid-19/ herunterlagen. Mitzubringen sind außerdem die Krankenkassenkarte und ein Impfpass. Wer in den vergangenen Tagen eine Grippe-Impfung erhalten hat, sollte einen Abstand von 14 Tagen zwischen den beiden Impfungen bedenken, teilt das Ärztehaus mit.

Ludwigsfelder Krankenhaus impft

Auch im Ludwigsfelder Krankenhaus gibt es wieder die Möglichkeit, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Ab kommender Woche soll es jeweils mittwochs und donnerstags Termine dafür geben. Ab dem 29. November sogar an drei Tagen in der Woche: mittwochs, donnerstags und freitags. Darauf hatten sich Bürgermeister Andreas Igel (SPD) und der Ärztliche Direktor des Krankenhauses, Burkhard Schult, verständigt.

Wie das Evangelische Krankenhaus Ludwigsfelde-Teltow mitteilt, sind Erst- und Zweitimpfungen ab 12 Jahren möglich. Eine dritte Impfung, die sogenannte Booster-Impfung ist zunächst für Menschen über 70 und Risikogruppen vorgesehen.

Corona-Impfung mit Termin

Impftermine können unter www.ludwigsfelde.de/impftermin vereinbart werden. In den letzten beiden Wochen des Jahres werden nur noch Zweitimpfungen durchgeführt. Die buchbaren Zeitfenster sind jeweils für Termine in der Folgewoche freigeschaltet, sobald eine Impfstofflieferung bestätigt wurde. Wie das Rathaus mitteilt, ist das in der Regel mittwochs.

Wer einen Termin gebucht hat, wird gebeten, einen ausgefüllten Anamnesebogen (rki.de) mitzubringen. „Trotz des zusätzlichen Angebotes wird darum gebeten, auch weiterhin Impftermine bei den Hausärzten anzufragen und wahrzunehmen“, heißt es aus der Stadtverwaltung.

Von Johanna Apel