Großbeeren

Jubel in Großbeeren: Als die Bibliotheksleiterin die Schülerinnen und Schüler der Otfried-Preußler-Schule fragt, ob sie im kommenden Jahr wieder am Lesesommer teilnehmen möchten, rufen alle begeistert: „Ja!“ Das mag zum einen an der Leselust der Kinder liegen, zum anderen freuen sie sich gerade über die Urkunden und Präsente, mit denen sie für ihr Mitmachen belohnt wurden.

Abschluss des Brandenburger Lesesommers in Großbeeren: Bürgermeister Tobias Borstel (SPD) übergibt die Urkunden. Quelle: Lisa Neugebauer

Großbeeren nimmt zum ersten Mal teil

Die Großbeerener Bibliothek hat zum ersten Mal an der Aktion teilgenommen, die Kinder – vor allem im Grundschulalter – in den Sommerferien zum Lesen animieren soll. Mehr als neue 250 Bücher hatte die Bibliothek im Vorfeld besorgt und den Kindern zur Verfügung gestellt. Nachdem sie ein Buch gelesen hatten, mussten die Jungen und Mädchen den Inhalt den Bibliothekarinnen erzählen – und bekamen für jedes Buch einen Punkt.

Insgesamt 60 Kinder haben an der Aktion, die viele Bibliotheken in Brandenburg mitmachen, teilgenommen, insgesamt haben sie mehr als 300 Bücher gelesen. Besonders engagiert dabei waren die zweiten Klassen der Großbeerener Otfried-Preußler-Schule: 22 Schülerinnen und Schüler haben hier mitgemacht. „Die meisten haben fünf bis sechs Bücher geschafft“, sagt Bibliotheksleiterin Daniela Scholz. Eine Schülerin der dritten Klasse habe sogar allein 34 Bücher gelesen.

Im Klassenverbund hatte jedoch die Klasse 2e die Nase vorn, in der sechs Schüler insgesamt 51 Bücher gelesen haben. Lehrerin Liane Groß, die die Aktion in der Schule begleitet hat, hofft, dass im kommenden Jahr noch mehr Schülerinnen und Schüler am Lesesommer teilnehmen. „Die Begeisterung färbt sicher ab.“

Von Lisa Neugebauer