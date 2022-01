Großbeeren

In Großbeeren soll es auch weiterhin das Angebot zum Impfen ohne Termin geben: Wie der Arzt Christian Schäfer erklärt, gibt es von nun an jeden Dienstag in der Praxis des Ärztehauses die Möglichkeit dazu.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Statt wie bei den großen Aktionen im vergangenen Jahr werden die Corona-Impfungen nun also in der Praxis in der Berliner Straße 32 und nicht im Großbeerener Gemeindesaal durchgeführt. Das Prinzip bleibt allerdings gleich: Geimpft wird, solange der Vorrat reicht – und zwar von 15 bis 18 Uhr.

Von Johanna Apel